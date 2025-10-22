美國政府關門 聯邦員工領免費食物大排長龍

美國政府持續關門，食物銀行和宗教組織合作在馬里蘭州向聯邦職員發放免費食物。（法新社）

美國政府關門邁入第3週，大約140萬名聯邦員工被迫無薪休假或無薪上班，食物銀行和宗教組織No Limits Outreach Ministries合作，21日在馬里蘭州向聯邦職員發放免費食物，現場大排長龍。

據《CNN》報導，美國商務部市場研究分析師科克西克（Kerksick）指出，她這個月還沒領到薪水，而且下週就要交房租了，因此必須要省吃儉用，免費食物真的很有幫助。

此次活動規定領取者必須出示聯邦單位證件，食物銀行透露，他們當天向超過370戶家庭贈送食物，是預期中的2倍左右；No Limits Outreach Ministries組織者卡特（Oliver Carter）表示，他完全沒想到會有那麼多人排隊。

美國社會安全局職員威廉絲（Rolanda Williams）感嘆，她真的沒想過自己會出現在這裡，之前她以為在聯邦政府上班很安心。威廉絲說，政府關門初期她還想說讓有小孩的職員去領就好，但現在自己也必須來領食物了。

