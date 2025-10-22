北韓打破5個月沉寂 射彈挑釁APEC峰會

北韓10日在慶祝勞動黨建黨80週年的夜間閱兵典禮上，首度展示了其新型的「火星-20」洲際彈道飛彈（ICBM）。（法新社）

南韓軍方表示，北韓於週三（22日）向東部方向發射了一枚彈道飛彈，這是平壤在沉寂約5個月後的首次武器測試。此次挑釁的時機極為敏感，正值南韓即將主辦亞太經合會（APEC）峰會前夕，此舉被廣泛視為北韓領導人金正恩意圖在國際舞台上刷高存在感的蓄意之舉。

美聯社報導，此次飛彈試射的時間點，距離APEC領袖峰會在南韓慶州登場僅有數日之際，屆時美國總統川普、中國國家主席習近平等世界領袖都將齊聚一堂。專家分析，北韓經常在重大國際活動前夕採取挑釁行動，目的是為了凸顯其做為一個「核武國家」不容忽視的地位。

專家指出，金正恩相信，唯有鞏固其核武國家的身分，才能在未來的談判中，要求聯合國解除對其嚴厲的經濟制裁，並為自己爭取更多籌碼。

新型洲際飛彈甫亮相 炫耀核武實力

此次試射也發生在北韓大規模展示其軍事實力之後。本月10日，北韓為慶祝勞動黨成立80週年，在平壤舉行了盛大的閱兵儀式，當時中國、俄羅斯等國高層也在場觀禮。閱兵式上最受矚目的，是首度亮相的新型「火星-20」（Hwasong-20）洲際彈道飛彈（ICBM）。

北韓官媒將「火星-20」形容為該國「最強大的核戰略武器系統」。觀察家分析，該款飛彈被設計用於攜帶多枚核彈頭，旨在突破美國的飛彈防禦系統。金正恩藉由不斷展示其日益擴大的核武庫，意圖向美國及其盟友證明，他擁有足以打擊美國本土的實質威脅能力。

川金外交破局後 北韓再釋和談信號

根據美聯社報導，自從2019年與川普的核外交談判，因對北韓經濟制裁問題談不攏而破局後，金正恩便顯著加快了武器測試的步伐。然而，就在上個月，金正恩曾暗示，如果美國放棄對北韓「無核化」（denuclearization）的要求，他可能會重返談判桌。此番言論，恰好呼應了川普近期多次表達希望展開新一輪外交的期望。

