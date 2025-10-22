布達佩斯峰會生變？美官員：川普近期無意與普丁會面

美國官員今天表示，美國總統川普近期並無與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面的計畫；此前川普曾說，雙方將於兩週內在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）會面。

法新社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話。川普數天前表示，盧比歐與拉夫羅夫將於本週會面，以安排布達佩斯峰會。

請繼續往下閱讀...

一名川普政府官員匿名表示：「國務卿與（俄國）外長無需進一步面對面會談，川普總統短期內也沒有與普丁會面的計畫。」

這名官員也說盧比歐與拉夫羅夫的通話「富有成效」。

克里姆林宮（Kremlin）今天表示，俄美領袖可能會晤的時間未定。

川普16日與普丁通話後，翌日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，討論是否向基輔提供可深入俄羅斯境內的美製戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。

川普稱美俄領袖這次通話取得「重大進展」，並迅速在社群媒體上表示，他兩週內將在布達佩斯與普丁會面。

這是川普又一次突然轉變立場。川普今年8月曾在阿拉斯加接待普丁，這是普丁自2022年2月下令全面入侵烏克蘭以來，首次踏上西方土地。

川普過去一再強調自己與普丁產生了非常棒的「化學反應」，並稱他若重返白宮，將可在一天之內結束俄烏戰爭，但他最近也坦言對普丁感到失望。（編譯：劉文瑜）1141022

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法