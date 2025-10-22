新一波認知戰! 中國懸賞我軍情人員 美智庫：挑撥社會對軍方信任

中國福建省廈門市公安局對我國心戰大隊8名「核心人員」發布懸賞通告。（圖翻攝自微博）

中國近日接連發布懸賞通告，指控台灣軍官及軍情人員「從事分裂活動」。華府智庫「美國企業研究所」（AEI）指出，此舉顯示北京可能展開新一波認知作戰行動，旨在散播台灣軍方內部被滲透的疑慮，削弱台灣社會信任。

中國國家安全部10日發布懸賞通告，對3名國防部軍事情報局中校軍官，發布通緝與賞金。公告指控，3人從事宣傳與破壞活動、散播「台獨」言論，並在網路上挑起兩岸對立，違反「反分裂國家法」。

隔日，廈門市公安局又發布懸賞公告，點名18名台灣軍官，聲稱他們隸屬於某「心戰大隊」，在網路上從事「分裂活動」。公告承諾，凡提供線索導致被指軍官落網者，可獲1萬人民幣（約4.3萬台幣）獎金。

美國企業研究所20日透過官網指出，由於台灣軍官極少前往中國旅行，這些懸賞行動不太可能導致台灣軍人遭到逮捕，但顯示北京正對台灣軍方與社會的發動新一波認知戰。

AEI指出，中國懸賞通告包含被指控者的個資，顯示台灣軍方及軍事情報系統遭到高度滲透，可能導致台灣社會對軍方的信任下滑，也削弱軍方內部的信任與安全感。

AEI指出，中國對台間諜招募的主要手法之一，是利用軍人的經濟困境，例如台灣12日起訴2名向中方洩密的軍人。中國間諜在2023年收買遭汰除的台灣海軍士兵林姓男子，林男再進一步吸收1名現役士兵，向中方提供雄二飛彈手冊等機密軍事資料，換取約1200美元（約3.67萬台幣）酬勞。

此外，台灣長榮航空1名前經理坦承，2014年以來持續擔任中國代理人，企圖在台灣發展情報網，並以現金、出國旅遊及餐飲招待等賄賂陸委會1名學弟，向中國提供機密資料，但遭拒絕並檢舉。

