2.19兆台幣! 國會通過追加預算 烏克蘭國防開支創新高

烏克蘭國會21日表決通過追加年度預算案，將國防開支提升至歷來最高水準的約2.96兆赫里夫尼亞（約2.19兆台幣）。（路透檔案照）

在與俄羅斯的戰爭邁入第4年之際，烏克蘭國會21日表決通過追加年度預算案，將國防開支提升至歷來最高水準。

路透報導，議員批准追加約3250億烏克蘭赫里夫尼亞（hryvnia，約2402億台幣）的軍費，使烏克蘭今年的國防總支出達約2.96兆赫里夫尼亞（約2.19兆台幣）。

烏克蘭財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）表示：「我們理解局勢持續變化，因此被迫增加支出，以更有效地抵抗侵略。」他強調，「政府在國際夥伴的支持下，已具備為烏克蘭防衛力量提供額外經費的資金來源。」

報導指出，這是烏克蘭今年第2次提高軍隊與武器生產預算。第1次追加預算發生在7月，當時國防開支增加約4124億赫里夫尼亞（約3048億台幣）。

原本烏克蘭2025年度預算案中，預定的國防支出約2.2兆赫里夫尼亞。

在超過1200公里的前線上，烏俄雙方目前仍激戰連連，烏軍為維持防線，對彈藥與武器的需求不斷上升，面對的則是規模更大、裝備更精良的俄軍。

烏國官員表示，追加開支的一部分將由7大工業國集團（G7）同意提供的貸款支應，該貸款以被凍結的俄羅斯主權資產收益做為擔保。烏克蘭今年已從該項貸款中獲得280億美元。

烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）指出，重點是凍結俄羅斯資產所產生的利息將用於國防，用來支援烏克蘭軍隊。

由於政府的主要收入都用於資助國防，烏克蘭的社會福利與人道支出，幾乎完全仰賴西方的財政援助。烏克蘭財政部資料顯示，今年前9個月，政府超過63％的總預算用於資助軍隊。

自俄羅斯2022年2月全面入侵以來，烏克蘭已從盟友獲得約1520億美元（約4.6兆台幣）的外部財政援助。

