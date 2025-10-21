為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    假消息煽動退將分化團結 菲律賓軍方：手法和中國如出一轍

    2025/10/21 23:14 編譯管淑平／綜合報導
    菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）。（歐新社檔案照）

    菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）。（歐新社檔案照）

    菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）21日表示，身分尚不明的個人和團體，利用「假消息」分化菲國武裝部隊和其退將領，影響部隊團結，此手法與中共的假消息行動雷同。

    《菲律賓新聞社》（PNA）、《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）21日報導，崔尼代在例行記者會上指出，「最近有煽動我國軍隊一些退役將領、組織並且最終動員他們的企圖」，這是打擊軍隊聲譽和侵蝕該國「社會凝聚力」的一部分行動。

    這項說法時值菲國在傳出治水工程弊案後，近日有一些退役軍官呼籲軍隊，撤回對政府的支持。崔尼代並未點名，但是將這種假消息行動，與中共使用的伎倆相提並論。他說，中共「使用假消息或惡意影響力行動，促進其在西菲律賓海（菲國政府對南海部分地區的稱呼）的非法主權主張，在國內，同樣的工具也被人或集團使用」，他呼籲軍警人員提高警覺，防止類似的滲透行動。

    菲國軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）日前表示，軍方正在研擬可能的法律措施，對涉及散布假資訊和煽動言論的退役軍官採取行動，包括撤銷其退休俸。

