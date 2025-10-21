整頓人行道亂象 布拉格明年起禁止租賃共享電動滑板車

捷克首都布拉格自明年1月起禁止租賃共享電動滑板車。（彭博）

充滿歐洲古典氣息的捷克首都布拉格是令全球遊客趨之若鶩的觀光地點之一，2024年吸引超過8百萬人到訪。但市政當局批評，作為觀光友善交通工具的共享電動滑板車造成人行道亂象，決議自明年1月起禁止租賃。

布拉格市議會20日通過決議整頓共享交通工具秩序，包括限制一般、電動單車可停放地點等新規範，共享電動滑板車則直接走入歷史。

負責布拉格城市運輸的副市長賀瑞普（Zdenek Hrib）在社群媒體X發文指出，由於共享電動滑板車在布拉格市中心的使用定位，比起作為一種交通，更像是一種觀光體驗，在人行道和行人區造成混亂，「我們提出了明確的規範，清除公共空間不受控的滑板車交通。」

歐洲觀光大城近年紛紛加強對電動滑板車管制，例如義大利實施攜帶安全帽和保險等嚴謹安全規範，巴黎、馬德里全面禁止租賃。

近140萬居民的布拉格收到市民針對滑板車在人行道和公園馳騁所產生的危險性，以及在未使用時阻擋人行道等申訴而展開行動。也由於電動滑板車的事故率較高，當局更傾向推動共享單車服務。

