    吹哨人回憶錄爆內幕！ 安德魯王子性醜聞越滾越大

    2025/10/21 20:45 編譯管淑平／綜合報導
    英國安德魯王子。（美聯社檔案照）

    英國安德魯王子（Prince Andrew），希望以放棄使用王室頭銜止血，不過，王室傳記作家勞尼（Andrew Lownie）20日表示，隨著踢爆美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞的已故吹哨人朱弗里（Virginia Giuffre）回憶錄出版，這名醜聞纏身的王子，將面臨更多司法問題。

    21日出版的朱弗里回憶錄指稱，她遭艾普斯坦販運，被迫3度與安德魯王子發生性行為，其中一次是艾普斯坦在加勒比海島上舉行的性派對，艾普斯坦、安德魯和她，以及其他大約8名看來未滿18歲的女孩一起性交。

    現年65歲的安德魯堅持否認有不法行為，他2022年以數百萬美元，就朱弗里的指控，與她達成民事和解。但是有關安德魯與這起性醜聞關係的爆料，並未就此停止，他在哥哥查爾斯三世國王施壓下，上週宣布放棄使用「約克公爵」（Duke of York）頭銜和其他榮銜。

    這項決定顯然無法平息爭議，已有多名英國國會議員，呼籲政府正式撤銷安德魯的頭銜。勞尼20日接受《法新社》訪問時警告，對安德魯來說，情況可能更糟，他說，「我確實認為，若當初倫敦大都會警察局適當調查人口販運和性剝削指控，他（安德魯）會被起訴，現在我希望他們（警方）會這麼做」。

    勞尼認為，由於安德魯不當行為，與其擔任英國貿易特使期間有關連，因此有充分理由追究其責任，值得英國國家級執法機關「國家打擊犯罪局」（NCA）調查，安德魯現在「陷入困境」。英國廣播公司（BBC）引述王室消息，指白金漢宮已為「更多痛苦的日子來臨」做準備。

