    國際

    曾鎮壓阿米尼抗議！沒戴頭巾、穿爆乳裝 伊朗高官女兒走紅毯畫面曝

    2025/10/21 21:34 即時新聞／綜合報導
    伊朗高官沙姆卡尼（Ali Shamkhani）女兒於豪華婚禮現身時，不但穿著露肩無肩帶白紗，甚至沒戴頭巾。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    伊朗高官沙姆卡尼（Ali Shamkhani）女兒於豪華婚禮現身時，不但穿著露肩無肩帶白紗，甚至沒戴頭巾。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    伊朗對內以嚴苛的「頭巾法」約束女性，不過最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的親信、前國家安全會議秘書沙姆卡尼（Ali Shamkhani）女兒於豪華婚禮現身時，不但穿著露肩無肩帶白紗，甚至沒戴頭巾，引發社群與媒體對「一套標準、兩種尺度」的批判潮。

    綜合印媒報導，這場婚禮於2024年在德黑蘭豪華飯店舉行，影片可見沙姆卡尼親自牽著愛女進場，會場燈火輝煌、賓客滿座。新娘法蒂瑪（Fatemeh）穿著低胸裸肩、無肩帶的西式婚紗，頭上僅披薄紗、未遮髮。母親同樣未佩戴頭巾，身穿藍色蕾絲裸背晚禮服。婚禮中多位女性賓客也未依規定戴上頭巾。

    這樣的畫面，對長年在「道德警察」監視下生活的伊朗民眾而言，格外刺眼。人權運動者艾莉尼賈德（Masih Alinejad）痛批，「沙姆卡尼的女兒在宮殿般的場地穿無肩帶婚紗，而普通女性因露出髮絲被毆打入獄。這不是虛偽，而是制度使然。」

    沙姆卡尼曾是2022年「阿米尼事件」後，鎮壓全國反頭巾抗議的核心人物。當年女性焚燒頭巾、走上街頭，他卻下令嚴厲取締。如今，他家族的「西式婚禮」曝光，被外界視為最諷刺的現實對比。

    伊朗記者莫薩拉（Amir Hossein Mosalla）直言：「政權高層自己根本不信他們制定的規矩，只是用來折磨人民。」

    《Shargh》報紙更以頭版刊出沙姆卡尼照片，標題寫著：「被醜聞掩埋的人」。

    面對輿論壓力，沙姆卡尼則反指「是以色列黑客竊取影片」，形容這是「刺殺的新手法」；前部長札爾加米（Ezzatollah Zarghami）替他緩頰，稱婚宴為「女性限定」且賓客皆為親友，但解釋未能平息公憤。

    圖
    圖
