叔叔安德魯成大包袱 威廉王子若繼位打算全面封殺

英國王儲威廉王子（左）和叔叔安德魯王子（中）、妻子凱特（右）9月參加肯特公爵夫人葬禮。（路透檔案照）

捲入美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞案的英國安德魯王子（Prince Andrew），宣佈放棄使用王室頭銜和勳位，英國《衛報》和《法新社》報導，根據了解，王儲威廉王子認為，這位醜聞纏身的叔叔是王室聲譽的一大威脅，若威廉繼位為國王，可能會對安德魯採取更無情的做法。

衛報的分析引述《週日泰晤士報》報導，威廉仍認為這名叔叔是王室形象和聲譽的「威脅」和「風險」；他即位後可能採取的行動，包括禁止安德魯參與公開和私下的王室活動，包括威廉自己的加冕典禮和大多數的國家活動，因為威廉擔心，讓安德魯現身這類活動，會向性侵受害者傳遞錯誤訊息。

安德魯放棄使用「約克公爵」（Duke of York）頭銜和其他榮銜、勳位，但這些頭銜和勳位仍然存在，只是停用。白金漢宮內部部份看法認為，這是種解決方案。依照英國法律，僅國會通過法案才能正式剝奪公爵頭銜。據了解，查爾斯三世認為，要國會處理安德魯頭銜的問題，是浪費國會的時間，停用頭銜就足矣。

工黨議員馬斯凱爾（Rachael Maskell）已提案，授權國王或國會委員會正式剝奪安德魯的頭銜，若該法案通過，即使查爾斯三世未採取行動，威廉繼位後也能出手劃下明確界線。

《法新社》20日報導引述安德魯傳記作家勞尼（Andrew Lownie）看法，伊莉莎白二世女王2022年過世後，安德魯就失去了「庇護者」，他認為查爾斯三世應該更早、對安德魯採取更嚴厲行動；日後威廉登基成為國王，計畫進一步將叔叔排除在王室生活之外，甚至可能禁止安德魯出席加冕典禮，「我不認為威廉會給他（安德魯）太多時間，已有傳言指出他不會受邀參加加冕典禮，他肯定會被剝奪王子身分」。

