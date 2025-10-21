日美同盟、挺台抗中! 高市早苗內閣名單出爐

日本首相高市早苗新內閣名單不斷公開。（路透）

日本高市早苗內閣今天上路，內閣名單具有「重視日美同盟、挺台抗中」的色彩，包括官房長官木原稔、國土交通相金子恭之、擔任地方創相的黃川田仁志、農林水產相鈴木憲和與官房副長官的尾崎正直等多人，都是親台派人士。

高市內閣名單包括：總務相林芳正、法相平口洋、外相茂木敏充、財務相片山皐月、文部科學相松本洋平、厚生勞動相上野賢一郎、農林水產相鈴木憲和、經濟產業相赤澤亮正、國土交通相金子恭之、環境相石原宏高、防衛相小泉進次郎、內閣官房長官木原稔、數位相松本尚、復興相牧野京夫、國家公安委員會委員長赤間二郎、兒童政策相黃川田仁志、成長戰略相城內實、經濟安保相小野田紀美。

其中茂木回鍋擔任外相，和原經濟再生相赤澤亮正調任經濟產業相，可能都與日美關稅協議有關，茂木曾在安倍內閣時期擔任日美貿易談判的主談人，而赤澤則是這次日美關稅談判的主談人。兩位曾和川普政府交手的大臣這次都被重用，也可見高市為了「迎戰」川普所做的準備。

高市上台後，已有包括萩生田光一、有村治子和古屋圭司等親台人士擔任黨的重要幹部，而內閣也充滿親台色彩。擔任官房長官的木原稔為友台議員團體「日華議員懇談會」的事務局長，長年經手與台灣有關的事務，包括疫情時期日台之間的「疫苗贈台」或「口罩贈日」的交流都有他大力協助。熊本縣選出的木原曾任防衛相，他在任內敲定於熊本部署長程飛彈「增程型12式陸基反艦飛彈」，這項部署也認為對防備台灣有事，及加強離島防衛具有關鍵性的嚇阻作用。

另外，同是熊本縣選出的眾議員金子恭之出任國土相，他也是日華懇的幹部，今年十月才剛參加國慶祝賀團訪台。國土相長期為公明黨優先任用的內閣職位，公明黨退出執政聯盟後，高市收復失土需要有內閣經歷的人擔任，而且國土省管轄範圍極大，包括國土安全與海上保安廳，中國海警船長期在釣魚台周邊巡航，民眾批評政府的應對太過軟弱，國土省為親中派的公明黨把持，也被視為是主因之一。

另外，擔任地方創相的黃川田仁志也是日華懇成員，擔任農水相的鈴木憲和曾任自民黨青年局長，也非常友台，而出任官房副長官的尾崎正直，曾任高知縣知事，任內積極推動與台灣交流，他是高市的親信，今年曾陪高市訪台。

另外，自民黨雖與日本維新會共組聯合政府，不過維新會決定暫時不入閣，先以「閣外合作」的方式與高市搭檔。不過高市仍堅持任用維新會眾議員遠藤敬擔任首相輔佐官，負責政府與維新會之間的溝通。

