打臉川普？莫斯科：第2次「雙普會」無確切時間表

川普（左）近日不斷提到，與普廷（右）的會面將在2週內舉行，但克宮21日否認。（法新社）

美國總統川普16日與俄羅斯總統普廷通電話後，宣布將在匈牙利布達佩斯舉行第二次的「雙普會」，之後川普提到可能會在兩週內舉行。然而，克里姆林宮21日表示，這場峰會「沒有確切的時間表」，並澆滅雙方迅速舉行籌備會議，以完成談判的希望。

《法新社》報導，美國國務卿魯比歐和俄國外交部長拉夫羅夫20日通電話，討論兩國元首峰會的準備工作，並預計親自會面敲定細節。然而，針對川普近日所提峰會將在2週內舉行這點，克里姆林宮發言人佩斯科夫如今卻說，為兩國元首會面奠定基礎「可能需要時間」，「一開始就沒有設定確定的時間表」。

當被問及峰會是否可以推遲時，佩斯科夫強調：「你不能推遲尚未確定的事情……需要做好準備，認真的準備。」

俄副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）21日稍早補充道，現在談論拉夫羅夫和魯比歐之間籌備峰會的細節還「為時過早」，「無論是在（川普和普廷）通電話之前，還是在20日的通話中，都沒有專門提出這次峰會的問題」。

