珍寶遭竊案情膠著! 羅浮宮否認委託以色列情報公司抓賊

法國警方在羅浮宮19日發生竊案後到場調查。（法新社）

法國巴黎羅浮宮博物館發生震驚全球的竊案，9件珍貴文物被竊後，以色列一家情報公司宣稱，羅浮宮透過中間人聯絡該公司，希望協助調查此案。不過，羅浮宮20日否認此事，雙方說法矛盾，為這起搶案增添疑雲。

《法新社》20日報導，設於特拉維夫的以色列商業情報與戰略諮詢公司「CGI集團」（CGI Group）向法新社表示，羅浮宮因該公司曾於2019年，協助尋回德國德勒斯登一家博物館失竊文物的經驗，而請求該公司協助調查這次的搶案。CGI集團執行長納維（Zvika Naveh）說，「羅浮宮破例請我們找出竊案涉案者身分，並且尋回失竊文物」。

不過，一名羅浮宮代表駁斥這項說法，簡短回應表示「羅浮宮管理階層否認」。納維被追問委託細節時表示，是「透過一名代表羅浮宮和包括保險公司等其他單位的中間人」轉達。對此，羅浮宮管理階層表示，未「聯絡任何人」。

2019年德國德勒斯的「綠穹珍寶館」（Green Vault）竊案，竊取3套保額超過1億1300萬歐元的18世紀珠寶，部分失竊文物後來由5名被定罪的嫌犯歸還。該博物館所屬德勒斯登國家藝術收藏館（SKD）當時受訪時，否認與CGI合作。

對此，納維表示，羅浮宮和德勒斯登博物館「能說他們想說的任何話」，但是該公司的確曾接獲代表這兩家博物館之人士聯絡，不過，為了「保密」，他拒絕透露更多細節，只表示這些委託請求可能由保險公司、其律師，或者與博物館相關的任何單位，「甚至是某個部會」提出。

他還說，「各方有不同的利益，博物館的和保險公司的、或者出錯的保全公司，利益各自不同」，有人希望把事情說出來，也有人希望否認，至於警方，他說，法國警方並不樂見這此案委託一家以色列私人公司調查。

