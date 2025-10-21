新書驚爆「九人行」淫亂細節 英國會動議剝奪安德魯王子頭銜

美國女子朱弗里（圖中）指控英國安德魯王子（圖左）在她未成年時加以性侵。圖右為涉嫌將朱弗里賣給安德魯王子的富豪愛潑斯坦的女友麥克斯韋爾。（法新社資料照）

英國安德魯王子（Prince Andrew）的性醜聞案再掀滔天巨浪！已故指控者朱弗里（Virginia Giuffre）本週出版的回憶錄，驚爆她曾被迫參與一場涉及安德魯王子、淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）與其他八名年輕女性的「九人行」淫亂活動。此一震撼爆料，促使蘇格蘭民族黨（SNP）在國會提出動議，要求立法強制剝奪安德魯僅存的所有王室頭銜。

根據英國廣播公司（BBC）報導，SNP的國會領袖弗林（Stephen Flynn）指出，安德魯王子目前只是「自願放棄」並「暫不使用」約克公爵等頭銜，其法律地位並未改變。他批評，要徹底移除安德魯的頭銜，唯一的合法途徑就是透過國會立法，而執政的工黨政府在此事上行動過於遲緩，要求立即採取行動。

對於SNP的施壓，英國政府則給了個「軟釘子」。教育大臣菲力普森（Bridget Phillipson）向BBC表示，政府在此類事務上「將接受王室的指導」，暗示除非國王主動提出要求，否則政府不打算主動立法處理安德魯的頭銜問題。另一位內閣官員也呼應，王室已表示不希望因此事占用國會時間。

受害者遺作揭密 震驚英國社會

此次國會行動的導火線，正是朱弗里的遺作回憶錄《無人庇護的女孩》（暫譯，Nobody's Girl）。書中詳細描述了她如何被迫三度與安德魯王子發生性關係，其中一次的場景更是駭人聽聞，是在愛潑斯坦的安排下，與安德魯及另外約八名年輕女性共同進行。報導指出，這些首次曝光的驚人細節，無疑為要求徹底剝奪安德魯王子頭銜的聲浪，增添了更多壓力與正當性。

