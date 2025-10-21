川普再透露對促和氣餒 直言質疑烏克蘭會贏得戰爭

美國總統川普。（歐新社檔案照）

美國總統川普20日再度透露出，對推動烏俄戰爭結束的氣餒之情，並表示，雖然他認為烏克蘭仍有可能擊敗俄羅斯，但是他懷疑烏國贏得這場戰爭，真的能夠實現。

《美聯社》20日報導，川普在白宮與澳洲總理艾班尼斯會談開始前，向記者發表談話，談到烏俄戰爭，表示「他們（烏克蘭）仍有可能贏，我不認為他們會贏，但是他們仍有可能贏」。

在川普正計畫數週後，與俄羅斯總統普廷在匈牙利布達佩斯舉行會談之際，這番談話再度增加他對基輔的質疑。川普上月才改變向來的立場，稱烏克蘭會有機會收復所有失土，但是經過上週與普廷的通話，以及緊接著和烏國總統澤倫斯基會談後，川普態度又轉向，這次呼籲基輔和莫斯科「就地停火」，在現狀下結束這場戰爭。

川普20日被問到對烏克蘭的看法反覆時，提出對烏國戰爭的悲觀評估，他說，「我從來沒說過他們會贏，我說他們可能贏。任何事都有可能，你知道戰爭是非常奇怪的事情」。

20日稍早，澤倫斯基表示，在上週的白宮會談中，川普告訴他，普廷堅持要求烏克蘭割讓整個頓內茨克和盧甘斯克地區，這一點毫無改變。不過，澤倫斯基形容會談氣氛「正面」，儘管川普拒絕他提出獲得「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的要求。澤倫斯基19日曾說，「在我看來，他（川普）不希望在與普廷會談前，升高與俄羅斯的緊張」。

