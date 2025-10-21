女性閣員僅2名 高市「女力內閣」重質不重量

日本財務相片山皐月。（美聯社）

日本新首相高市早苗公布內閣名單，19位主要閣員中僅有2位女性，比原本傳聞至少有6位女性入閣的消息相差甚多，不過兩位入閣的女性，包括日本首位女性財務相片山皐月，以及首次入閣的經濟安保相小野田紀美，都是高市的親信，也說是高市「女力集團」的主力。

高市雖然成為日本第一位女性首相，但她在黨內的女性朋友不能算多，主要除了她不擅於應酬，她鑽研政策、埋首制定法案，她專業和認真的態度，以及強大的「氣場」，往往讓後輩感到壓力。日本維新會代表吉村洋文就表示，在和高市進行合作協商時，被高市的「銳利的眼神」震懾到，覺得好像快被吃掉了。

同輩的女性議員有不少人也對高市帶有競爭的敵意，例如曾和她競選過總裁的前少子相野田聖子與前法相上川陽子，出馬參選的理由有部分是為了和高市打對台。

不過，接受高市的國家觀念與政策主張，並成為高市親信的女性議員也不能算少，選後被任命為黨四役之一的總務會長有村治子，以及今天入閣的片山皐月、小野田紀美，都是高市「女力集團」的主力。

小野田曾表示，在擔任地方議員時就是高市的粉絲，她這次在高市競選團隊擔任「早苗隊隊長」，為團隊注入年輕的活力。小野田曾任防衛大臣政務官、法務大臣政務官，對於修憲明定自衛隊地位、擁有敵基地攻擊能力等安全保障議題，持贊成立場，加強經濟安保的理念也與高市的主張相符。

經濟安保相也是高市上一個內閣職務，她任命小野田接手這個職務，除了代表對她的信任，也有栽培後進的用意。

財務相片山皐月是參院的女中豪傑，她在東大法律系畢業後進入大藏省工作，2004年成為日本第一位女性主計局主計官，可說是精英中的精英，2005年當選參議員。

主計官負責的是政府的預算編制，對於財務省內部的運作可說是瞭若指掌。財務省長期在「財政再建」、「歲出抑制」、「財源確保」等方面扮演核心角色，這和高市主張的積極財政大相逕庭，高市任用片山主掌財務省，將讓財務官僚難以再用「沒錢」當藉口。這項安排也代表了高市想進行財稅改革的決心。

日本經濟安保相小野田紀美。（美聯社）

