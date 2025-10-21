為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高市早苗成首位女日相 歐盟執委會主席讚「創造歷史」

    2025/10/21 21:58 中央社
    高市早苗今天成為日本史上首位女性首相，歐盟執行委員會主席范德賴恩在社群媒體上貼文祝賀。（彭博）

    高市早苗今天成為日本史上首位女性首相，歐盟執行委員會主席范德賴恩在社群媒體上貼文祝賀。（彭博）

    日本自民黨總裁（黨主席）高市早苗今天在國會被指名為日本第104任首相，成為日本史上首位女首相。歐盟執行委員會主席范德賴恩為此向高市道賀，說她正在「創造歷史」。

    法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X寫道：「作為日本首位女性首相，您正在創造歷史。我期待與您密切合作，將歐盟與日本之間獨特的夥伴關係提升至新層次，為了我們共同的競爭力，（也）為了我們共同的安全。」

    高市早苗是日本1885年確立內閣制度以來的首位女首相。

    日經新聞指出，在七大工業國集團（G7）當中，若排除非正式成員歐盟，日本是繼英國、加拿大、德國、義大利之後第5個出現女性領導人的成員國。現任義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也是女性。

    美國和法國至今還沒出現過女總統。

