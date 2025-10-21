美俄外長會前會緊急喊卡! 第2次「雙普」峰會恐生變

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷，8月15日在阿拉斯加舉行峰會。（路透）

美國總統川普尋求迅速與俄羅斯總統普廷舉行第二次峰會的計畫可能受挫。根據美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士說法，原定本週舉行的美俄外長會前會已被暫緩，這場旨在為兩國元首峰會鋪路的關鍵會議喊卡，為預計在匈牙利布達佩斯舉行的「川普-普廷峰會」增添變數。

川普上週與普廷通話後，曾高調在社群媒體上宣布，雙方已同意於本週舉行一場「高層顧問會議」，並指定由美國國務卿魯比歐主導。然而，一名白宮官員向CNN證實，這場備受矚目的魯比歐與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）的會晤，目前已被暫時擱置。

請繼續往下閱讀...

白宮副新聞秘書凱莉（Anna Kelly）對此回應稱，川普總統「持續致力於尋找和平與外交解決方案，以結束這場毫無意義的戰爭並停止殺戮」，並表示他將「勇敢地與各方接觸，盡其所能實現和平」。

美方官員：俄國「極端立場」未軟化

據一名知情人士透露，會談觸礁的根本原因，在於美方官員認為，俄羅斯的立場尚未有足夠的演進。在魯比歐與拉夫羅夫20日的通話後，美方感覺俄國的立場仍停留在其「極端立場」（maximalist stance）上，對於結束烏克蘭戰爭的方案，雙方存在巨大分歧。

該消息人士表示，基於目前情況，魯比歐不太可能建議川普下週按計畫與普廷會面。不過，美俄雙方並未完全關上溝通大門，盧比歐與拉夫羅夫本週仍有可能再次通話，尋求突破僵局的可能性。

川普與普廷的上一次實體峰會，是兩個多月前在阿拉斯加的安克拉治（Anchorage）舉行。那場長達近3小時的會談，最終並未達成任何具體協議，僅以雙方各自宣稱取得進展告終。此後，川普多次公開呼籲基輔與莫斯科「立即停戰」，並主張應「就在戰線上停下來」，認為繼續爭奪領土將使談判過於複雜。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法