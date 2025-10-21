為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗當選日本首相 北京：盼信守政治承諾

    2025/10/21 17:06 中央社
    針對高市早苗今天當選日本首相，中國外交部今天表示，盼日方信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾。（美聯社）

    針對高市早苗今天當選日本首相，中國外交部今天表示，盼日方信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾。中國官媒對高市的描述多為負面，指她是「女版安倍」的右翼保守政客，並擔憂她在外交、國防的態度會使中日關係面臨挑戰。

    中國外交部21日下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，發言人郭嘉昆在回答中方對高市早苗當選日本首相有何評論時，作上述表示。

    郭嘉昆首先表示，這是日本的內部事務。但他接著說，中日兩國互為近鄰，中方在中日關係上的基本立場是一貫、明確的，希望日方與中方相向而行，恪守「中日四個政治文件」各項原則，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，維護雙邊關係政治基礎，全面推進中日戰略互惠關係。

    高市早苗對中國立場強硬，長期關注台海局勢，並曾表示「台灣有事就是日本有事」。10月4日高市早苗當選自民黨第29任總裁時，中國官媒對高市的描述大多為負面，多強調她是「女版安倍」的右翼保守政客，並關注她多次參拜靖國神社、在外交與國防安全政策上的強硬，中日關係將面臨挑戰。

    中國官媒央視新聞報導指，高市早苗主動將自己塑造為安倍晉三的正統繼承者形象，是強硬保守的右翼政客，提出新設「國家情報局」，以強化外交和安保領域的訊息收集。她呼籲引進最新武器、加強遠端打擊能力，並且沒有否定可能按美國要求進一步增加防衛支出占比的可能性。

    具中國官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」5日則發布文章直指，「她反中，多次發表抹黑中國言論」。並且還以內閣大臣身份多次參拜靖國神社，並主張修改和平憲法，要將日本自衛隊改為國防軍。文章還指出，高市可能只是匆匆過客，「能執政一年是成就，能執政兩年是奇蹟」。

    中共外圍官媒環球時報則關注高市早苗的對中政策，報導引述中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇分析稱，高市在外交安全上態度強硬，她的當選會帶來新的風險，如果其任內參拜靖國神社，或者以經濟安全為名推動對中經貿脫鉤，並在台灣、南海等區域安全議題上採取消極動作，可能會導致中日摩擦和對立增加，使雙邊關係面臨嚴峻挑戰。

