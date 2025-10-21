英阿嬤運毒判死刑 寫好告別信關12年後終獲遣返

桑迪福德於2012年從泰國飛抵峇里島時，被海關人員在其行李箱的夾層中，查獲價值約214萬美元的古柯鹼，隔年被法院判處死刑。（法新社）

一名因走私毒品在印尼峇里島被判處死刑的英國籍阿嬤，在死囚牢房度過超過10年後，終於迎來一線生機。根據《法新社》引述印尼政府消息人士說法，印尼當局將21日與英國簽署協議，遣返死囚阿嬤琳賽．桑迪福德（Lindsay Sandiford）及另一名英國籍囚犯。

現年69歲的桑迪福德於2012年從泰國飛抵峇里島時，被海關人員在其行李箱的夾層中，查獲價值約214萬美元（約新台幣6560萬元）的古柯鹼，隔年被法院判處死刑。桑迪福德承認犯罪，但堅稱自己是遭到販毒集團脅迫，對方威脅若不從，就要殺害她的兒子，她才被迫鋌而走險。

曾寫好告別信 準備唱「奇妙時刻」赴死

在漫長的牢獄生涯中，桑迪福德曾一度認為自己死期將至。她2015年曾在英國報紙上親筆撰文，描述對死亡的恐懼：「我的處決迫在眉睫，我知道隨時都可能死去。」她當時已開始為家人寫告別信，並計畫在面對行刑隊時，哼唱著輕快的歌曲《奇妙時刻》（Magic Moments）。她在獄中也與澳洲「峇里島九人幫」運毒集團成員陳安德（Andrew Chan）成為朋友，後者最終於2015年被執行槍決。

印尼擁有全球最嚴苛的毒品法律之一，至今仍有數十名外國人因毒品犯罪被關押在死囚牢房。桑迪福德的案件在英國國內引發高度關注，多家小報曾長期追蹤報導。

此次遣返並非單一個案，而是印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任後，展現人道姿態的一系列行動之一。近幾個月來，印尼政府已陸續將數名備受矚目的外籍毒品罪犯遣返回母國。去年12月，一名在死囚名單上長達15年的菲律賓女囚維羅索（Mary Jane Veloso），在獲釋後與家人淚眼重逢。今年2月，另一名被關押18年的61歲法國籍死囚阿特勞伊（Serge Atlaoui），也獲准返回家鄉。

