為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英阿嬤運毒判死刑 寫好告別信關12年後終獲遣返

    2025/10/21 16:13 編譯陳成良／綜合報導
    桑迪福德於2012年從泰國飛抵峇里島時，被海關人員在其行李箱的夾層中，查獲價值約214萬美元的古柯鹼，隔年被法院判處死刑。（法新社）

    桑迪福德於2012年從泰國飛抵峇里島時，被海關人員在其行李箱的夾層中，查獲價值約214萬美元的古柯鹼，隔年被法院判處死刑。（法新社）

    一名因走私毒品在印尼峇里島被判處死刑的英國籍阿嬤，在死囚牢房度過超過10年後，終於迎來一線生機。根據《法新社》引述印尼政府消息人士說法，印尼當局將21日與英國簽署協議，遣返死囚阿嬤琳賽．桑迪福德（Lindsay Sandiford）及另一名英國籍囚犯。

    現年69歲的桑迪福德於2012年從泰國飛抵峇里島時，被海關人員在其行李箱的夾層中，查獲價值約214萬美元（約新台幣6560萬元）的古柯鹼，隔年被法院判處死刑。桑迪福德承認犯罪，但堅稱自己是遭到販毒集團脅迫，對方威脅若不從，就要殺害她的兒子，她才被迫鋌而走險。

    曾寫好告別信 準備唱「奇妙時刻」赴死

    在漫長的牢獄生涯中，桑迪福德曾一度認為自己死期將至。她2015年曾在英國報紙上親筆撰文，描述對死亡的恐懼：「我的處決迫在眉睫，我知道隨時都可能死去。」她當時已開始為家人寫告別信，並計畫在面對行刑隊時，哼唱著輕快的歌曲《奇妙時刻》（Magic Moments）。她在獄中也與澳洲「峇里島九人幫」運毒集團成員陳安德（Andrew Chan）成為朋友，後者最終於2015年被執行槍決。

    印尼擁有全球最嚴苛的毒品法律之一，至今仍有數十名外國人因毒品犯罪被關押在死囚牢房。桑迪福德的案件在英國國內引發高度關注，多家小報曾長期追蹤報導。

    此次遣返並非單一個案，而是印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任後，展現人道姿態的一系列行動之一。近幾個月來，印尼政府已陸續將數名備受矚目的外籍毒品罪犯遣返回母國。去年12月，一名在死囚名單上長達15年的菲律賓女囚維羅索（Mary Jane Veloso），在獲釋後與家人淚眼重逢。今年2月，另一名被關押18年的61歲法國籍死囚阿特勞伊（Serge Atlaoui），也獲准返回家鄉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播