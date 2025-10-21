為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓「打房院長」破功！被踢爆在富豪區坐擁2棟3650萬元房產

    2025/10/21 16:33 即時新聞／綜合報導
    南韓金融監督院院長李粲珍曾放話打房，孰料卻被爆出他在首爾瑞草區富豪群聚的牛眠洞擁有2套高價房產。（圖擷自namu wiki）

    南韓金融監督院院長李粲珍曾放話打房，孰料卻被爆出他在首爾瑞草區富豪群聚的牛眠洞擁有2套高價房產。（圖擷自namu wiki）

    南韓金融監督院院長李粲珍，於就任時強調會處理房價過高的情況，孰料近來卻被爆出他在首爾瑞草區牛眠洞擁有2套高價房產，當地是知名的富豪住宅區，因此李粲珍被批評是說一套做一套。

    《朝鮮日報》報導，李粲珍分別在2002年、2019年買入牛眠洞公寓，這2間房產都是155平方公尺（約47坪），目前市價1間在17億韓元（約新台幣3650萬元）左右。

    有消息指稱李粲珍把其中1套公寓拿來當倉庫，可見其奢侈程度，他對此連忙澄清2間公寓都是由家人居住。不過，國民力量黨國會議員姜旻局批評，李粲珍過去在公民組織「參與連帶」時，曾說過擁有多套房產的人不應擔任高等公務員，如今看來相當虛偽。

    李粲珍在遭遇接連砲轟下，強調他會在這1、2個月內「處理」牛眠洞公寓。另外，他原先預計在10月底進行財產申報、11月公開，不過，南韓在野黨國會議員要求他提前公開，避免繼續造成爭議。

