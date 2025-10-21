首次逆轉！南韓民調：51％韓人「沒必要與北韓統一」

南韓最新民調顯示，51％韓人認為「沒必要與北韓統一」。圖為11日北韓勞動黨慶祝建黨80週年閱兵儀式。（美聯社）

南韓一項最新民調顯示，南韓有51%的國民認為，「沒有必要」與北韓統一，是2014年相關調查開始以來的最高數據；相反，認為「有必要」與北韓統一的比例降低3.8%至49%。這也是調查中首次出現，回答「沒必要統一」的比例超過「有必要」。

南韓《中央日報》報導，南韓政府資助的智庫「統一研究院」20日發布最新民調，此次調查於7月10日至8月13日期間，以在南韓居住、滿18歲以上成年男女1000人為對象，進行面對面調查。

針對是否與北韓統一，有超過半數的民眾回答「沒必要」，反觀回答「有必要」統一的比例跌破半數。該研究院分析，「這是北韓的敵對性『兩國論』、持續6年以上南北聯繫斷絕，以及國內政治因素等複合作用產生的結果」。

該研究院指出，所有年齡層對統一必要性的認同均出現下降，這表明南韓國民對統一的認知已進入結構性變化階段。

對於「與其統一，不如維持目前的分裂狀態更好」的觀點，有47％表示認同，且自2022年（35.2％）以來持續上升。此一比例高於認為「當前的分裂狀態並不理想」的回答比例（25.3％）。該研究院解釋，這是由於當前沒有發生直接衝突的局面，人們普遍形成「這種狀態也還可以忍受」的認知。

不僅如此，對北韓失去興趣的比例也在擴大。回答「對北韓沒興趣」的比例自2015年達到50.8%後，10年間大幅增加17.3%，達到68.1%。有關對北韓的人道主義支援，持否定態度（39.5%）的比例，在此次調查中也首次超過肯定態度（36.8%）。

此次調查也針對美國總統川普第二任期開始後，南韓民眾對韓美關係變化的認知。65.7%的受訪者回答，美國在川普政府第二任期，「不會考慮南韓的利益」。

該研究院表示，這項數據較2023年（53.7%）和2024年（57.1%）有所上升，增至與川普第一任期最後一年，即2020年的65%相近的水準，「這反映出川普第二任政府對友邦和盟國，施加的高關稅與軍費上調等壓力所帶來的影響」。

