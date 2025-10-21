為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    曼哈頓地標摩天豪宅驚爆裂縫！專家警告：混凝土塊恐砸下來

    2025/10/21 18:31 即時新聞／綜合報導
    美國紐約曼哈頓的摩天豪宅「432 Park Avenue」，以絕美的天際線與名流住戶聞名，如今卻因外牆出現裂縫與結構劣化等問題備受關注。（彭博）

    美國紐約曼哈頓的摩天豪宅「432 Park Avenue」，以絕美的天際線與名流住戶聞名，如今卻因外牆出現裂縫與結構劣化等問題備受關注。（彭博）

    位於美國紐約曼哈頓的96層樓摩天豪宅「432 Park Avenue」，以絕美的天際線與名流住戶聞名，如今卻因外牆出現裂縫與結構劣化等問題備受關注。專家警告，若不盡速整修，恐釀混凝土塊墜落街頭的安全風險，甚至導致整棟大樓無法居住。

    紐約郵報》報導，位於曼哈頓「億萬富翁大道」的「432 Park Avenue」於2015年完工，近期爆出嚴重的結構問題。根據調查，這棟約426公尺、共96層的摩天豪宅，其外牆白色混凝土出現大量裂縫、破損及脫落跡象。結構工程師警告，若不盡快進行全面整修，不僅會有混凝土塊墜落街頭的風險，還可能導致電梯故障、水管爆裂等情況，進而使整棟大樓無法居住。

    事實上，早在建築施工期間，設計團隊內部就知道白色混凝土易產生裂縫，但為了追求外觀一致，仍堅持不更換材料。一名設計主管在2012年的內部信件中就曾警告，這樣的做法「恐走向失敗與訴訟的危險道路」。如今這些預言似乎逐漸成真。

    針對外牆惡化問題，住戶與大樓管委會已研擬進行長達3年的整修計畫，以修復現有損壞並預防未來惡化。雖然紐約市建築局表示該建築最近一次檢查並未發現「不安全狀況」，但多位工程專家認為，一棟僅10年的大樓竟出現如此程度的結構劣化實屬異常。

    面對外界質疑，開發商CIM Group嚴正否認，並聲稱相關指控「毫無根據且具誹謗性」，並批評大樓管委會的說法將損害整體房價與社區形象。目前開發商與大樓管委會意見分歧，後續處理方向仍待釐清。

