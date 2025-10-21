為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    《共同社》：高市早苗當選首相後 將指示討論修改3份安保文件

    2025/10/21 15:15 編譯孫宇青／綜合報導
    高市早苗21日在日本眾議院首相指名選舉中脫穎而出，順利當上日本首相。（美聯社）

    高市早苗21日在日本眾議院首相指名選舉中脫穎而出，順利當上日本首相。（美聯社）

    日本《共同社》21日引述多名相關人士披露，出任日本首相的自民黨總裁高市早苗，已在協調討論修改日本政府2022年底制定的「國家安全保障戰略」（NSS）等3份安保相關文件，關於2027年度使防衛費加上相關經費後占國內生產毛額（GDP）比重達到2％的既定目標，高市考慮進一步增額。

    據報導，高市早苗就任首相後的24日，將在眾參兩院全體會議發表施政演說（所信表明演說），屆時也有意提出修改安保文件的方針。她打算與預計28日訪日的美國總統川普的會談中提出修改方針，藉此回應川普政府的期待，強化日本防衛能力。

    日本政府預計透過增加企業所得稅、個人所得稅、菸草稅來作為防衛費增額的部分財源。因此，3份安保相關文件的修改可能導致國民負擔進一步加重。

    另外，為推動防衛裝備品出口，高市早苗考慮朝著撤銷相關規則展開討論。目前的規則為僅限「救援」等5個非戰鬥目的領域允許裝備品出口。高市內閣還將討論引進製造軍備品的大廠，以及核潛艦的必要性，而擴大利用無人機和增強太空和網路領域防衛力，也將成為討論主題。

    有關防衛經費方面，北大西洋公約組織（NATO）今年6月的首腦會議上，成員國同意到2035年使防衛支出加上軍事相關基礎建設費用等占國內生產毛額（GDP）比重提升至5％的新目標。美國政府暗中要求日本也增額至占GDP比重3.5％，因此日本政府方面警惕川普在28日的首腦會談中也提出防衛費增額要求。

