    首頁 > 國際

    白宮踢館Bluesky慘遭炎上 自由派社群怒喊「封鎖就對了」

    2025/10/21 15:21 編譯陳成良／綜合報導
    川普政府開闢透過社群媒體攻擊民主黨的新戰線，白宮和許多其他政府機構17日加入Bluesky。（圖：Bluesky＠whitehouse-47）

    川普政府開闢透過社群媒體攻擊民主黨的新戰線，白宮和許多其他政府機構17日加入Bluesky。（圖：Bluesky＠whitehouse-47）

    美國總統川普政府近日將政治戰線延伸至網路世界，高調進駐被視為自由派人士避風港的社群平台Bluesky。然而，此舉猶如「踢館」，立即引發該平台用戶大規模反彈，白宮官方帳號在加入短短數日後，便迅速登上「被封鎖排行榜」第二名，成為該平台最不受歡迎的帳號之一。

    雅虎新聞（Yahoo News）報導，根據追蹤Bluesky統計數據的應用程式顯示，白宮帳號自上週五（17日）晚間加入後，不到48小時已被超過9.2萬名用戶封鎖。目前在封鎖排行榜上，唯一領先白宮的是早在6月就加入的美國副總統范斯（JD Vance），他已被16.6萬用戶封鎖。

    在2024年大選後，許多不滿馬斯克（Elon Musk）旗下X平台的自由派人士、記者及評論員，紛紛移居Bluesky，甚至稱其為「藍色天堂」（Blue Heaven），平台立場傾左色彩濃厚。

    首發挑釁影片 盤點川普「精彩片段」

    白宮的進駐姿態也充滿挑釁意味。其首篇貼文是一段長達52秒的影片，內容集結了川普重返白宮後的各種爭議性「精彩片段」（greatest hits），包括為前總統拜登的自動簽名筆照片裱框，以及用數位後製方式為眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）戴上墨西哥帽的迷因。白宮在貼文中寫道：「Bluesky你好嗎？我們猜你可能錯過了一些我們的精彩內容，所以特地為你準備了這個。」

    此次行動並非白宮單打獨鬥，而是多個政府部門的協同作戰。包括國土安全部、商務部、運輸部與國務院在內的機構，都同步在Bluesky開設帳號，並立即就當時的政府關門危機發文，將矛頭直指民主黨。美國國務院的貼文便寫道：「我們聽說這裡是個坦率對話的好地方，我們來此的目的是要討論民主黨如何害政府關門，並在國際舞台上傷害我國。」

    What's up, Bluesky? We thought you might've missed some of our greatest hits, so we put this together for you.

    Can't wait to spend more quality time together! ❤️????????

    [image or embed]

    — The White House （@whitehouse-47.bsky.social2025年10月18日 清晨5:21

