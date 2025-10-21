川普承認 化解烏俄分歧比預想困難許多

川普承認，要化解普廷（右）和澤倫斯基（左）之間的分歧，比他預想的困難許多。（法新社）

《華爾街日報》20日報導，在美國總統川普16日與俄羅斯總統普廷通電話，並在17日與烏克蘭總統澤倫斯基會面後，烏俄停火的前景仍然黯淡，雙方在烏克蘭東部領土問題上仍各執一詞。川普20日也承認，他發現化解澤倫斯基和普廷之間的分歧，比他預想的要困難得多。

美國、歐洲和烏克蘭官員指出，川普在會晤澤倫斯基期間對其直言不諱，有時甚至表達沮喪，一度拒絕查看烏克蘭帶來的戰場地圖。川普告訴澤倫斯基，他的首要任務是結束戰爭，並明確表示他不執著於任何特定的領土結果，並直言烏克蘭不應指望很快就會收到長程戰斧巡弋飛彈。

川普20日罕見承認，要化解澤倫斯基和普廷之間的分歧，比他原先所想還要困難許多，「結果很糟糕，因為兩位領袖真的互相憎恨，這實際上讓事情變得有點困難」。烏、俄雙方20日也不約而同表示，他們在和平協議問題上仍有很大分歧。

迄今為止，烏俄衝突已進入第5個年頭，傷亡人數不斷增加，烏、俄的空襲威力日益增強，烏克蘭的西方盟友也承受愈來愈大的財政負擔。

談判的核心是棘手的領土爭端，尤其是烏克蘭東部頓巴斯地區的命運。莫斯科軍隊在頓巴斯地區穩步推進，但俄國付出慘痛的人命代價。克里姆林宮先前曾將停火與烏克蘭放棄該地區其餘地區掛鉤，而白宮有時似乎對這項提議持開放態度。

然而，烏克蘭和歐洲官員認為這樣的讓步是不可接受的。烏克蘭表示，不會放棄俄國尚未武力佔領的地區，部分原因是擔心莫斯科只會捲土重來，索求更多。

