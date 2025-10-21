白宮大宴會廳動工 「鄰居」財政部下令員工勿分享施工照片

白宮進行東廂拆除作業，準備重建1座大宴會廳，但緊鄰的財政部立刻要求員工不得拍攝及分享施工照片。（歐新社）

美國總統川普引以為傲的新白宮大宴會廳，20日開始進行白宮東廂拆除作業，但《華爾街日報》獨家披露，毗鄰白宮、堪稱「白宮第一排」的美國財政部大樓指示員工不要分享工程建設的照片。

據報導，設有第一夫人辦公室的白宮東廂的拆除照片，20日在網路上瘋傳，而財政部大樓位於白宮東廂隔壁，員工可以近距離目睹耗資2.5億美元（約76.6億）的宴會廳建設，這是白宮100多年來最大規模的改建工程。

然而，緊鄰白宮的財政部在當天晚間發給部門員工的電子郵件中要求，不要分享白宮東翼施工的照片，「隨著白宮場地施工推進，未經公共事務辦公室事先批准，員工不得拍攝和分享場地（包括東翼）的照片」。

20日稍早在白宮舉行的1場活動中，川普將宴會廳描述為1個供政要使用的豪華娛樂場所，「我們正在進行大量建設，你們可能會時不時聽到（施工聲），今天才剛開工」。

白宮新大宴會廳的工程款項將由川普自掏腰包外加金主私人捐款資助，宴會廳佔地至少9萬平方英尺，可容納650多個座位、逾900人。相較之下，目前用於舉辦許多大型白宮活動的東廳僅可容納200個座位。白宮的主要建築面積（不包括東翼和西翼）約為5.5萬平方英尺。

川普在「真實社群」發文道：「150多年來，每位總統都夢想著在白宮擁有1個宴會廳，用於舉辦盛大派對、國是訪問等。我很榮幸成為第1位最終啟動此一急需項目的總統。」

不過，該建設計畫遭到民主黨人批評。明尼蘇達州民主黨參議員史密斯在社交媒體上寫道：「目睹白宮被拆毀，這恰恰象徵著我們所處的時代。」

