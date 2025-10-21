日本首位女首相高市早苗 曾是重金屬鼓手變身保守鐵娘子

高市早苗年輕時曾當過搖滾鼓手還騎重機。（圖︰翻攝自X/中日政經評論）

日本政壇寫下歷史新頁！被視為已故前首相安倍晉三最信賴的接班人、保守派大將高市早苗21日正式獲國會任命，成為日本憲政史上首位女首相。高市以其鮮明的對中鷹派立場與對台灣的友好態度著稱，她的上任被廣泛視為「安倍路線」的強力延續。

高市早苗的個人風格充滿反差，她大學時代曾是重金屬樂團的鼓手，如今則成為一位崇拜英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）的政治家，並以主打國防與經濟安全的強硬路線聞名，展現了領導日本應對當前國際挑戰的決心。

靖國神社常客對中鷹派 近期轉趨低調

根據《法新社》分析，高市早苗在外交上以鮮明的「對中鷹派」立場聞名，她過去定期參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，並曾公開批評中國的軍事擴張。同時在移民與外國觀光客議題上立場強硬，分析師認為，她試圖藉此奪回流向反移民民族主義政黨的選票。不過，她近期已明顯軟化對外言論，並於上週缺席了靖國神社的秋季大祭。

反對夫婦別姓卻2度改姓 性別立場引爭議

東京大學名譽教授川人貞史指出，高市早苗雖是首位女性領導人，卻無意挑戰日本社會的父權規範。她堅決反對修改要求已婚夫婦必須同姓的19世紀法律，該法規在現實中導致絕大多數女性需改從夫姓。

極具諷刺的是，高市本人曾與同一位前國會議員結婚2次，第1次她改為夫姓，第2次則是丈夫改用她的姓氏。儘管她承諾要將內閣中的女性比例提升至「北歐水準」，但學者認為，夫婦別姓此一關鍵性別議題，恐怕難以在她任內解決。

安倍路線繼承者 獲民族主義選民力挺

作為已故前首相安倍晉三的得意門生，高市早苗在黨內保守派與安倍追隨者中擁有強大的支持基礎。她主張積極的貨幣寬鬆與大規模財政支出，被視為「安倍經濟學」路線的忠實繼承者。她也曾強硬表示，若美日貿易協定的執行方式被認定損害日本利益，她將不畏懼推動重新談判。

高市早苗成為日本首位女首相。

