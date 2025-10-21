為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    法國前總統薩科茲入獄 單獨監禁或關押至「貴賓區」

    2025/10/21 14:58 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國前總統薩科茲今（21）日入獄服刑。（路透）

    法國前總統薩科茲（Nicolas Sarkozy）今（21）日入獄服刑，罪名是密謀收受利比亞資金資助其2007年總統大選。

    根據美聯社報導，薩科茲是現代法國第一位入獄的前領導人。他從法國香榭麗舍到臭名昭著的巴黎拉頌特（La Santé）監獄的經歷，深深震驚了法國。

    薩科茲告訴費加洛報（Le Figaro），出於安全考慮，他預計將被單獨監禁，與其他囚犯隔離。另一種可能性是，他將被關在監獄專門關押「弱勢」囚犯的區域，俗稱「貴賓區」（VIP section）。

    薩科茲向費加洛報透露，他將攜帶3本書，其中包括《基督山伯爵》。該小說講述主角從1座島嶼監獄越獄後尋求復仇的故事。

    薩科茲也向星期日論壇報（La Tribune Dimanche）表示，他不怕監獄，他會昂首挺胸，即使在拉頌特監獄門前也是如此。該媒體稱，薩科茲已準備好監獄袋（prison bag），裡面裝著他獲準攜帶的衣物和10張家庭照片。

    法國巴黎法官裁定，由於薩科茲「犯罪行為嚴重擾亂社會秩序」，無需等待上訴處理即可讓他入監服刑。

    根據裁決，薩科茲只有在入獄後才能向上訴法院提出釋放請求，法官將有最多2個月的時間處理該請求。

