小野田紀美 從高市鐵粉變成可靠左右手

高市將任用參議員小野田紀美擔任經濟安保相，這是小野田首次入閣。（圖取自小野田紀美官網）

可望進入高市內閣的參議員小野田紀美，是高市這次參選自民黨總裁時競選團隊的主要幹部之一，她成功地扮演「早苗隊隊長」的角色，在適當的時機為團隊帶來活力。高市早苗曾在一次助講說，小野田不是「妹妹」是「可愛的女兒」，如果要用台灣的政治人物來類比，很接近「小英與美琴」組合。

高市將任用小野田擔任經濟安保相，這是小野田首次入閣，經濟安保相也是高市上一個內閣職務，她交棒給最能信任的小野田擔任，小野田也將負責近期最受日本民眾關心的外國人政策。

1982年出生於美國的小野田，是美日混血兒，不過一歲以後就搬回日本岡山，父親在她兩歲時人間蒸發，留下她和媽媽，還有未出生的妹妹。單親家庭長大的小野田姊妹非常獨立，感情融洽，擁有美國血統的兩姊妹都身材高大，五官立體，但她們並沒有走模特兒的路線，小野田大學畢業後曾任職於CD、遊戲製作公司，負責公關與行銷，2011年當選東京都北區議員，2016年當選岡山縣的參議員。妹妹的職業是大卡車司機，也曾兼差擔任她的秘書。

小野田擔任參議員後曾擔任自民黨的網路媒體局次長，當時策劃的網路節目，有一個系列為「突襲！隔壁的議員會館」，小野田是初生之犢，拿著麥克風突襲黨內資深議員的辦公室，高市早苗和安倍晉三都被她「騷擾」過，透過小野田百無禁忌的提問，也讓該系列的專訪變得生動有趣。

2018年底，小野田因為這個系列第一次與高市有近距離的接觸，畢竟高市是眾議員，小野田是參議員，兩人問政的空間不同，資歷也相差懸殊，這次專訪，小野田第一次和高市交換名片。

不過小野田有多次公開說過，她從擔任地方議員時就是高市的粉絲，一路追蹤高市的腳步進入國會，從未掩飾她對高市的仰慕。

高市也對小野田極為賞識，在2022年的小野田競選參院員連任時，高市在助講時表示，小野田不是「妹妹」是「可愛的女兒」。

小野田因為修憲、安保政策等主張與執政聯盟的公明黨不同，雙方關係惡劣，2022年競選連任時，公開聲明不接受公明黨的協助，她也是32位自民黨區域候選人中，唯一未獲公明黨推薦的候選人，小野田一戰成名，以得票54%的超高票當選。

安倍在2022年7月8日於奈良的街頭助講時遭到暗殺身亡，而前一天晚上就是去岡山為小野田站台，日媒報導，兇嫌其實在該場演講就準備動手。

小野田公開挺高市，但去年自民黨總裁選舉時，因為同為岡山選出的眾議員加藤勝信也有參選，在地方的潛規則下，小野田被迫必須支持加藤，她也因此遭到高市粉絲的責備，選後她表明在第二輪時投給了高市。

今年加藤加入小泉進次郎的陣營成為小泉團隊的競選總幹事，小野田擔心再次被同鄉綁架，利用社群平台先聲奪人，表示力挺高市，結果也順利進入高市團隊，成為早苗隊的隊長。小野田以活力帶動團隊，高市當選總裁後她發表感言說，她從擔任地方議員時就追著高市的腳步，這樣一路應援了十幾年，現在覺得真的太好了，她也強調，未來恐怕將是荊棘之路，高市想要重置自民黨的「背脊骨」，她希望在場的議員能夠當「肌肉」，這樣才能讓自民黨有力量再次站起來。

