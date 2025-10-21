這5個跡象顯示 體內潛藏過多糖分

有5個跡象顯示體內有太多糖分。圖為口渴難耐示意圖。（擷自freepik）

大多數人對體內不斷累積糖分的相關跡象視而不見，直到出現嚴重問題為止。糖已深深植根於現代飲食，因此注意體內是否潛藏過多糖分對維護健康至關重要。滾動報導（Rolling Out）指出，有5個跡象顯示體內有太多糖分。

第一個跡象是口渴難耐且頻尿。當血糖值飆升至正常範圍之外時，腎臟會過濾血液中多餘的葡萄糖。此過程會引發一系列連鎖反應，導致人持續感到口渴。身體會透過增加排尿量來排出多餘糖分，進而形成體液流失和代償性飲水的惡性循環。

這種症狀通常會逐漸出現，很容易被人誤認為飲水不足。然而當口渴持續存在，且白天和晚上頻繁上廁所時，那就代表體內糖分過多。

第二個跡象是睡眠充足仍持續疲勞。葡萄糖是人體主要能量來源，但過量攝取會損害細胞層面上的能量生成。血糖飆升後又急劇下降，會讓人無論在床上躺多久都會感到疲憊不堪。

當細胞對胰島素訊號變得不敏感，葡萄糖無法有效進入細胞時，就會產生胰島素抗性。這意味著即使血液中循環著大量的糖，但細胞實際上缺乏能量。其結果表現為極度疲勞、注意力難以集中以及極度渴望午睡。

許多人將這種疲憊誤認為壓力、老化或睡眠不足，卻從未意識到飲食中的糖分會損害他們的活力。

第三個跡象是腹部周圍脂肪增加。攝取過量糖分會觸發胰島素釋放，而長期升高的胰島素水平會促進脂肪儲存，尤其是在腹部。內臟脂肪的堆積尤其危險，因為它會包圍重要器官，並產生發炎化合物，進一步擾亂代謝功能。

人體會將多餘的葡萄糖轉化為三酸甘油酯儲存起來，並優先將這些脂肪堆積在腰部。與身體其他部位的皮下脂肪不同，內臟脂肪會主動干擾胰島素訊號，並增加心血管疾病、糖尿病和代謝症候群的風險。

第四個跡象是頻繁感染和傷口癒合緩慢。高血糖會以多種方式損害免疫功能，為細菌和真菌的滋生創造有利環境。糖會抑制白血球活性，降低人體抵抗感染的能力。同時組織中升高的葡萄糖，為微生物的生長提供充足「燃料」，增加尿路感染、皮膚感染和真菌過度生長的可能性。

當血糖值持續升高時，傷口癒合也會顯著減慢。高血糖會損害血管，減少血液循環，使正在癒合的組織缺乏必需的營養和氧氣。即使是輕微的割傷和擦傷，也可能需要數週才能完全癒合。

第五個跡象是皮膚變化。過量的糖分會在皮膚上留下明顯痕跡。當糖分子與蛋白質結合時，就會發生糖化過程，形成損害膠原蛋白和彈性蛋白的有害化合物，使人過早出現皺紋、皮膚鬆弛和膚色暗沉。

另外高糖攝取通常會加劇痤瘡和其他發炎性皮膚病，這是因為皮脂分泌增加，全身性發炎加劇。

