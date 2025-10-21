台灣是國家嗎？ 路透深度解析台獨議題 享有「事實上獨立」狀態

懸掛在台灣街頭的中華民國國旗，是台灣擁有事實獨立主權與身份認同的鮮明象徵。（路透）

在台海局勢持續成為全球焦點之際，國際知名通訊社《路透》21日發表一篇解釋性報導，以問答形式深入剖析「什麼是『台灣獨立』？」等核心問題。報導從台灣的歷史與「中華民國」的正式名稱切入，闡述其「事實獨立」的現狀，同時也分析了更改國號等「法理台獨」在台灣內部面臨的極高政治門檻。此外，報導也向國際讀者解讀了現任總統賴清德的兩岸論述，以及北京對此的強烈反應與《反分裂國家法》的威脅。

報導首先從歷史角度切入，簡述了台灣從荷西時期、清領、日治到戰後由中華民國政府接收的歷程。《路透》向讀者解釋，台灣的正式名稱至今仍是「中華民國」（Republic of China），並釐清了中華人民共和國宣稱對台主權的歷史背景。

在國際地位方面，報導指出，儘管台灣目前僅有12個邦交國，且在1971年失去聯合國席位，但它享有一個「事實上獨立」（de facto independence）的狀態。《路透》強調，台灣人民選舉自己的領導人，擁有自己的軍隊、護照與貨幣，且中華人民共和國從未統治過台灣。報導也提及美國在《台灣關係法》下的對台軍售承諾，以及華府在台灣主權上不持立場的「一個中國」政策。

對於外界關注的台灣是否可能宣布成立「台灣共和國」，《路透》的分析點出了其在台灣內部面臨的極高政治門檻。報導向國際讀者解釋，這並非總統一人說了算，而需要經過立法院修憲，再交付公民複決。

報導進一步闡述，修憲案需要至少4分之3的立委同意，而目前執政的民進黨與主要在野黨國民黨席次相當，且國民黨強烈反對任何改變「中華民國」國號的企圖。文章點出，自2016年執政以來，民進黨從未嘗試推動修憲，這反映了台灣內部的政治現實。

在如何看待現任總統賴清德的立場上，《路透》向國際讀者解釋了他過去自稱「務實的台獨工作者」的脈絡，意指他認為台灣已是一個獨立的國家。報導分析，賴清德上任後多次強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，北京正是將此論述解讀為他在推動「兩國論」，因而稱其為「分裂主義者」。報導結尾指出，中國的《反分裂國家法》為其在認定台灣尋求法理獨立時，提供了採取軍事行動的單方面法律基礎。

