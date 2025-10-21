為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗當選 日本出現首位女首相

    2025/10/21 13:10 駐日特派員林翠儀／東京21日報導
    日本臨時國會今天開議，進行首相指名投票，自民黨總裁高市早苗以237票過半數，獲得眾議院指名成為日本首位女首相。（法新社）

    日本臨時國會今天開議，進行首相指名投票，自民黨總裁高市早苗以237票過半數，獲得眾議院指名成為日本首位女首相。參議院的指名投票也將在隨後舉行，但因眾院選舉結果具優位性，所以高市已篤定成為日本第104屆首相，高市將在隨後經皇宮親任式後組閣，新內閣將於傍晚正式上路。

    現年64歲的高市出身於奈良縣，1993年首次當選眾議員，曾任總務相和經濟安保相等內閣要職，2021年在前首相安倍晉三的支持下，首次參加自民黨總選舉，敗選後被延攬為黨的政調會長。去年她重披戰袍，雖然在第一輪投票時拿下第一，但在第二輪決選時卻遭到石破茂逆轉而落敗。

    今年她三度參選，在黨內大老麻生太郎的力挺下，最後打破了小泉進次郎與兩位前首相菅義偉、岸田文雄連線，成為自民黨總裁。

    高市上任後面臨合作26年的公明黨片面宣布退出執政聯盟，所幸她另覓新的搭檔日本維新會，雙方昨天簽署共組聯合政府協議。克服了自民黨少數執政的劣勢，今天當選為新首相。

    日本臨時國會今天開議，進行首相指名投票，自民黨總裁高市早苗以237票過半數，獲得眾議院指名成為日本首位女首相。（歐新社）

