高市早苗當選首相 日本首位女領導人延續安倍路線

日本國會今天下午舉行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗在眾議院465個席次中拿下237票，在第一輪投票就獲得過半數支持，當選日本第104任首相，成為日本史上首位女性首相。

●30年從政路

高市早苗現年63歲，從政逾30年。1993年以無黨籍身分首次當選眾議員，之後9度連任，政治歷練豐富。1996年加入自民黨後，歷任冲繩及北方對策擔當大臣、經濟產業副大臣、通商產業政務次官、自民黨政務調查會長及總務大臣等要職。

她出身電視節目評論界，擅長政策論辯，被視為保守陣營的論戰型政治人物。

高市的政治生涯深受前首相安倍晉三提拔與影響。2006年安倍首次執政時，她首次入閣，擔任內閣府特命擔當大臣，負責冲繩北方對策、食品安全與少子化等議題。

2014年，安倍再度執政時任命她為日本首位女性總務大臣（相當於內政部長），任期累計近1500天，為歷代最長之一，確立其黨內地位。

她與安倍派「清和政策研究會」關係密切，為黨內保守派代表人物之一。她主張修改憲法第9條、提升自衛隊角色、擴大科技與產業振興政策，理念上延續安倍晉三「積極和平主義」與「自由開放印太」戰略，被外界視為「安倍路線繼承者」。

●「高市經濟學」承襲安倍理念 主張減稅與積極財政

在經濟政策上，高市主張延續「安倍經濟學」三支箭：貨幣寬鬆、財政刺激與結構改革，並提出以自身名字命名的「高市經濟學（Sanaenomics）」。

她認為日本潛在成長率長期停滯，應採取擴張性政策振興產業。其經濟藍圖主張政府主動投資科技與能源轉型領域，帶動就業與創新。

高市強調「減稅與擴大公共支出」並行，以刺激內需與企業投資，同時反對日本央行過早升息，認為金融緊縮將削弱復甦動能。

高市在選舉政見中提出削減燃油稅、檢討臨時稅率、設置福利稅收抵免、強化外資投資審查、制定反間諜法等。她主張在全球供應鏈重組的時代，日本必須以產業政策帶動科技自主，減少對中國關鍵原料與半導體製程的依賴。

●外交方針：深化日美同盟 推進「自由開放的印太」

在外交與安全政策上，高市將日美同盟視為日本外交與安全的基石。她在選前接受美國華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）提問時指出，「日美同盟是印太地區和平與繁榮的根基」。

她強調，在中國、北韓與俄羅斯軍事活動日益頻繁的情勢下，日美必須加強合作，共同應對挑戰，提升嚇阻力與反應力。

經濟面上，她主張推進日美投資與貿易協議，落實7月達成的關稅協定，確保日美在經濟安全上的實質合作。她並指出，日本將繼續推動「自由開放的印太」（FOIP）構想，鞏固與美國、印度、澳洲及東南亞國家的合作，建立更堅固的區域安全網絡。

●國防戰略：提升自衛隊功能 建構「國防軍」

在安全保障領域，高市主張擴大防衛能力，推動自衛隊「國防軍化」，強化遠距打擊與網路戰力。

她支持將防衛預算逐步提升至國內生產毛額（GDP）2%，並發展飛彈防禦系統、人工智慧（AI）武器、太空與電磁波作戰技術，以應對複雜的新型安全威脅。

她表示，日本需在「自由民主夥伴國」的聯合架構中提升嚇阻能力，並透過多邊合作強化集體防衛網絡。

●對中與對台政策：強調台海和平 主張「台灣有事就是日本有事」

高市對中國立場強硬，長期關注台海局勢。她在哈德遜研究所的書面回答中明確指出，「台灣海峽的和平與穩定是日本關切的議題」，並強調「絕不能以武力或脅迫方式片面改變現狀」，呼籲透過和平對話解決問題。

她形容台灣是日本「極為重要的友人與夥伴」，雙方共享自由、民主與法治等價值觀。她重申「台灣有事就是日本有事」，指出與那國島距離台灣僅110公里，若台海爆發衝突，日本勢必受到直接影響。

高市強調，雖然日本與台灣無正式邦交，但在經濟、科技與人道領域的實務合作「應該更加深化」。她也呼籲，為防止台灣「變成第二個香港」，日本與台灣及歐美民主國家應建立「準安全同盟」，共同維護地區和平。

高市在宣布參選自民黨總裁時曾表示，「日本正面臨來自內外的巨大危機，必須建立能讓人民的不安轉變為希望的政治」。

她主張，在能源、少子化、經濟安全與國防等多重挑戰下，日本需要能明確指示方向、敢於決斷的領導。

外界認為，高市的當選不僅象徵女性政治參與的新里程碑，也意味日本保守派在「後安倍時代」的再整合。她將以「安倍學派」繼承者的姿態，推動憲改、加強國防、促進經濟復甦與強化印太戰略。

順利當選首相的高市不僅改寫日本政治史，也將在外交與安全上，讓日本於印太與台海局勢中扮演更積極的角色。

