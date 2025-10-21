為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    珍古德死因出爐！證實心肺停止辭世 Netflix遺作同步上線

    2025/10/21 12:20 編譯陳成良／綜合報導
    國際知名的靈長類動物學家、環境保育人士與行動倡議者珍古德於加州辭世，令人懷念。（美聯社）

    國際知名的靈長類動物學家、環境保育人士與行動倡議者珍古德於加州辭世，令人懷念。（美聯社）

    舉世聞名的靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）本月初逝世，根據美國網媒TMZ週一披露的死亡證明，她的死因確認為心肺功能停止，享耆壽91歲。這份文件為這位保育傳奇的辭世，提供了更明確的醫學解釋。

    根據《新聞週刊》報導，這份死亡證明詳細記載了珍古德的死因為心肺功能停止（cardiopulmonary arrest）。文件中同時也將癲癇（epilepsy）列為一項既有狀況，但並未認定其為導致死亡的促成因素。珍古德是在10月1日於加州進行巡迴演講期間與世長辭。

    珍古德的辭世象徵著一個時代的結束。她於1960年代在坦尚尼亞貢貝國家公園（Gombe National Park）對黑猩猩的開創性研究，徹底改變了世界對靈長類動物的認知，特別是她發現黑猩猩會製造並使用工具，打破了人類的獨特性迷思。晚年她轉身成為全球環保倡議者，啟發了無數科學家與行動家。

    各界緬懷不捨 遺作紀錄片上線

    在她逝世後，美國前總統拜登、影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等各界名人紛紛表達哀悼，緬懷她不凡的一生。與此同時，串流平台Netflix也推出一部名為《最後遺言》（Famous Last Words）的系列紀錄片，首集便是珍古德生前預錄的訪談，作為她留給世人的最後訊息。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播