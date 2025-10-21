珍古德死因出爐！證實心肺停止辭世 Netflix遺作同步上線

國際知名的靈長類動物學家、環境保育人士與行動倡議者珍古德於加州辭世，令人懷念。（美聯社）

舉世聞名的靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）本月初逝世，根據美國網媒TMZ週一披露的死亡證明，她的死因確認為心肺功能停止，享耆壽91歲。這份文件為這位保育傳奇的辭世，提供了更明確的醫學解釋。

根據《新聞週刊》報導，這份死亡證明詳細記載了珍古德的死因為心肺功能停止（cardiopulmonary arrest）。文件中同時也將癲癇（epilepsy）列為一項既有狀況，但並未認定其為導致死亡的促成因素。珍古德是在10月1日於加州進行巡迴演講期間與世長辭。

珍古德的辭世象徵著一個時代的結束。她於1960年代在坦尚尼亞貢貝國家公園（Gombe National Park）對黑猩猩的開創性研究，徹底改變了世界對靈長類動物的認知，特別是她發現黑猩猩會製造並使用工具，打破了人類的獨特性迷思。晚年她轉身成為全球環保倡議者，啟發了無數科學家與行動家。

各界緬懷不捨 遺作紀錄片上線

在她逝世後，美國前總統拜登、影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等各界名人紛紛表達哀悼，緬懷她不凡的一生。與此同時，串流平台Netflix也推出一部名為《最後遺言》（Famous Last Words）的系列紀錄片，首集便是珍古德生前預錄的訪談，作為她留給世人的最後訊息。

