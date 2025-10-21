為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓公民涉柬埔寨網路詐騙 49人遣返後被逮捕

    2025/10/21 14:07 即時新聞／綜合報導
    涉嫌在柬埔寨從事網路詐騙、被柬國移民單位拘捕的64名南韓公民，近日搭機返國，其中共49人已被南韓警方逮捕。（歐新社）

    涉嫌在柬埔寨從事網路詐騙、被柬國移民單位拘捕並遣返的64名南韓公民，近日搭機返國，其中共49人已被南韓警方逮捕。

    《韓聯社》報導，南韓警察廳21日證實，64人中，共48人當天被批捕，加上此前已被捕的1人，截至目前共49人被南韓警方逮捕。警察廳補充，21日另有10人在京畿道議政府地方法院接受逮捕必要性審查。

    上週末，柬埔寨遣返64名涉嫌參與「殺豬盤」（pig butchering）詐騙的南韓公民。這類詐騙手法以長時間建立信任為手段，最終騙取受害者財物。

    考量到64人可能是犯罪嫌疑人，也可能是遭犯罪集團拘禁虐待的受害者，南韓警方表示，將徹查他們的出入境管道、犯罪據點結構和現狀、受害情況等案情細節。

    南韓外交部上週公布的數據顯示，去年以來，已有約550名南韓公民進入柬埔寨後，被通報失蹤或遭非法拘禁。南韓外交部長趙顯21日表示，目前政府仍積極尋找80名在柬埔寨失蹤的公民。

