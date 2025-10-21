川普「即興外交」攪亂亞洲！各國領袖猜心好累 專家憂玩火

川普本週訪亞洲，專家憂即興風格釀災。（歐新社）

美國總統川普預計本週啟程前往亞洲，展開他第2任期的首次亞洲訪問。根據《美聯社》分析，此行攸關全球經濟前景，特別是備受矚目的「川習會」能否緩和美中貿易緊張，但川普慣有的即興決策風格，與白宮諱莫如深的行程安排，讓這趟旅程充滿高度不確定性，區域各國對此既期待又充滿疑慮。

此行的最高潮，預計將是在南韓亞太經合會（APEC）峰會期間可能登場的「川習會」。川普本人已多次表示將與中國國家主席習近平會面，但北京方面至今仍未證實。美中近期在關稅與出口限制上相互威脅，使緊張局勢升溫。

川普一方面強硬表示，中方必須在採購美國大豆、遏止芬太尼原料外流、結束稀土礦物出口限制等方面讓步；另一方面又樂觀宣稱「將與中國達成絕佳協議」。曾任拜登政府中國政策官員的杜如松（Rush Doshi）分析，川習會的結果可能是「達成協議、沒有協議或一場災難」。

日韓盟友既期待合作 又擔憂其不可預測

川普此行預計還將訪問馬來西亞與日本。在東京，華府與日本預料中的新首相高市早苗的互動備受關注。雙方今年稍早雖達成貿易協議，但前總統布希時期的國安會官員葛林（Michael Green）指出，亞洲領導人普遍缺乏與川普互動所需的信任基礎，如何維持美國對盟邦的承諾將是一大考驗。在首爾，川普將與南韓進行貿易談判，但首爾對於仿效日本設立巨額投資基金的要求感到猶豫，談判仍存在根本性分歧。

專家憂即興外交 白宮團隊縮編添變數

專家普遍對川普的外交決策模式感到憂心。華府智庫「德國馬歇爾基金會」專家葛來儀（Bonnie Glaser）直言：「整趟旅程從一開始就充滿不確定性。」她預測，亞洲國家雖樂見川普到訪，但此行恐難以消除區域內普遍存在的疑慮。

此外，川普第2任期的國安團隊大幅縮編，更傾向由一小群忠誠者主導，缺乏足夠的幕僚進行細緻的政策規劃。曾在白宮國安會任職的杜如松便警告：「我們正處於一片未知的海域。」

