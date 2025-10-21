為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普「即興外交」攪亂亞洲！各國領袖猜心好累 專家憂玩火

    2025/10/21 12:06 編譯陳成良／綜合報導
    川普本週訪亞洲，專家憂即興風格釀災。（歐新社）

    川普本週訪亞洲，專家憂即興風格釀災。（歐新社）

    美國總統川普預計本週啟程前往亞洲，展開他第2任期的首次亞洲訪問。根據《美聯社》分析，此行攸關全球經濟前景，特別是備受矚目的「川習會」能否緩和美中貿易緊張，但川普慣有的即興決策風格，與白宮諱莫如深的行程安排，讓這趟旅程充滿高度不確定性，區域各國對此既期待又充滿疑慮。

    此行的最高潮，預計將是在南韓亞太經合會（APEC）峰會期間可能登場的「川習會」。川普本人已多次表示將與中國國家主席習近平會面，但北京方面至今仍未證實。美中近期在關稅與出口限制上相互威脅，使緊張局勢升溫。

    川普一方面強硬表示，中方必須在採購美國大豆、遏止芬太尼原料外流、結束稀土礦物出口限制等方面讓步；另一方面又樂觀宣稱「將與中國達成絕佳協議」。曾任拜登政府中國政策官員的杜如松（Rush Doshi）分析，川習會的結果可能是「達成協議、沒有協議或一場災難」。

    日韓盟友既期待合作 又擔憂其不可預測

    川普此行預計還將訪問馬來西亞與日本。在東京，華府與日本預料中的新首相高市早苗的互動備受關注。雙方今年稍早雖達成貿易協議，但前總統布希時期的國安會官員葛林（Michael Green）指出，亞洲領導人普遍缺乏與川普互動所需的信任基礎，如何維持美國對盟邦的承諾將是一大考驗。在首爾，川普將與南韓進行貿易談判，但首爾對於仿效日本設立巨額投資基金的要求感到猶豫，談判仍存在根本性分歧。

    專家憂即興外交 白宮團隊縮編添變數

    專家普遍對川普的外交決策模式感到憂心。華府智庫「德國馬歇爾基金會」專家葛來儀（Bonnie Glaser）直言：「整趟旅程從一開始就充滿不確定性。」她預測，亞洲國家雖樂見川普到訪，但此行恐難以消除區域內普遍存在的疑慮。

    此外，川普第2任期的國安團隊大幅縮編，更傾向由一小群忠誠者主導，缺乏足夠的幕僚進行細緻的政策規劃。曾在白宮國安會任職的杜如松便警告：「我們正處於一片未知的海域。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播