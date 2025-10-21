為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    石破內閣今總辭 高市早苗內閣名單陸續出爐

    2025/10/21 11:49 即時新聞／綜合報導
    日本首相石破茂今早宣布內閣總辭，而高市早苗新內閣的名單也不斷公開，其中先前和她競選自民黨總裁的農林水產大臣小泉進次郎，預計將會在高市內閣中擔任防衛大臣。（路透）

    日本自民黨總裁高市早苗將在今日（21日）下午眾院全體會議的首相指名選舉中，當選為第104任首相，同時也是日本首位女性首相。日本首相石破茂今早宣布內閣總辭，而高市早苗新內閣的名單也不斷公開，其中包括先前和她競選自民黨總裁的農林水產大臣小泉進次郎，預計將會在高市內閣中擔任防衛大臣。

    綜合日媒報導，自民黨昨（20日）與日本維新會達成聯合執政共識，基本已確定高市早苗將在今日下午的參議院、眾議院投票中順利當選首相。預計高市早苗將於今晚在首相官邸召開記者會，介紹經濟對策主要內容，以及未來的各項重點政策。

    在新內閣中，高市早苗有意任用前自民黨幹事長茂木敏充擔任外交大臣、前防衛大臣木原稔擔任內閣官房長官、農林水產大臣小泉進次郎將擔任防衛大臣、前地方創生擔當大臣片山五月將擔任財務大臣、經濟產業大臣赤澤亮正則會擔任經濟再生擔當大臣。此外，高市早苗也有意延攬前內閣官房長官林芳正入閣。

    維新會部分將採取「閣外協作」方式，成員不進入內閣，但傳出高市早苗計畫起用維新會國會對策委員長遠藤敬擔任首相助理。（12:01更新）

