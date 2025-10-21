曾罵川普「白痴」 澳洲大使陸克文遭當眾羞辱

美國總統川普（右）在白宮會議上，當面告訴澳洲大使陸克文（左，紅圈處）「我不喜歡你」，令在場賓客錯愕，場面一度尷尬。（圖：美國白宮）

美國總統川普20日在一場與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的雙邊會談中，當著眾人的面，毫不留情地羞辱了澳洲駐美大使、前總理陸克文（Kevin Rudd），場面一度極為尷尬。起因是陸克文過去曾多次嚴詞批評川普，稱他是「鄉下痴」（village idiot）。

根據法新社報導，在白宮內閣會議室的會談中，一名記者提問川普是否對陸克文大使過去的批評言論感到擔憂。川普先是故作不知地說：「大使說了我壞話？別告訴我」，接著反問陸克文在哪。

當澳洲總理艾班尼斯尷尬地指向對面的陸克文時，陸克文試圖解釋：「總統先生，那是在我擔任此職位之前……」話還沒說完，川普便打斷他，直言：「我也不喜歡你。我不喜歡，而且我可能永遠都不會喜歡。」

曾痛批川普是白痴 西方叛徒

根據右翼媒體布萊巴特新聞網（Breitbart News）整理，陸克文是澳洲左翼工黨籍的前總理，在川普卸任期間，曾多次在社群媒體上對他發表尖銳批評。在2021年的一段影片中，陸克文稱過去四年的美國「被一個鄉下白痴統治」。他也曾稱川普是「史上最具破壞性的總統」，甚至是「西方的叛徒」。在川普於2024年11月再次贏得總統大選後，陸克文隨即被發現已刪除了這些反川普的貼文。

於這場外交上的尷尬插曲，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）事後試圖淡化處理。法新社指出，黃英賢向澳洲媒體表示，川普的言論「顯然是在開玩笑」，並強調：「我們聽到了現場的笑聲。我們知道這是一場非常成功的會談。」然而，川普早在去年競選期間，就曾稱陸克文「令人討厭」，並預言他擔任大使的時間不會太長。

