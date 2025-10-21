為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國核安機構運作困難 約1400名員工將暫時休假

    2025/10/21 12:12 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國國家核安全管理局將安排約1400名員工暫時休假。（法新社）

    美國國家核安全管理局將安排約1400名員工暫時休假。（法新社）

    在美國政府關門3週後，數千名聯邦工作人員被解僱。隨著政府關門，美國國家核安全管理局（NNSA）將安排約1400名員工暫時休假。

    根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，這次臨時休假將使NNSA的員工人數減少到不到400人。該機構任務是透過保衛美國核武庫和防止核武在全球擴散來改善美國安全。

    NNSA自2000年成立後，從未讓員工暫時休假。NNSA發言人稱「這次我們別無選擇，我們已盡可能延長資金支持的時間。」

    美國能源部表示，NNSA安全運輸辦公室有足夠的資金維持運作至10月27日。能源部長賴特（Chris Wright）將於20日在內華達州舉行的記者會上討論休假和停擺事宜。

    賴特上週接受採訪時稱，美國核武庫將保持安全，但休假將阻礙對庫存中老舊武器進行現代化升級的努力。

    此前共和黨和民主黨未能就1項為10月及以後的政府服務提供資金的法案達成一致，導致政府停擺。

    民主黨正在推動增加醫療保健資金，包括降低數百萬人醫療保險成本的稅收抵免，以換取政府重新開放。

    共和黨認為，政府重新開門後，醫療保健問題應該與預算談判分開處理。

