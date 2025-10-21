為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    影片曝光！巴黎龍捲風吹翻3台起重機 已知1死10傷

    2025/10/21 10:38 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國當局稱，20日1場龍捲風席捲巴黎北部地區，吹翻3台建築起重機。（擷自X@Meteo_Decrypte）

    法國當局稱，20日1場龍捲風席捲巴黎北部地區，吹翻3台建築起重機。（擷自X@Meteo_Decrypte）

    法國巴黎北部地區20日爆發龍捲風，吹翻3部建築工地起重機，已知造成1人死亡、10人受傷。

    根據衛報（The Guardian）報導，龍捲風掀翻了起重機與建築物屋頂，位於巴黎東北部約20公里的埃爾蒙鎮（Ermont）受災最嚴重，約有10地點傳出災情。當地檢察官勒布拉斯（Guirec Le Bras）表示，已知1名23歲的建築工人在工地喪生，另有10人受傷，其中4人傷勢危急。

    法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）在X上說，這是一場「突如其來且強度罕見」的風暴。

    努涅斯強調，他正在密切關注事態發展，並向現場救援人員和受災居民表示支持。努涅斯補充，他向遇難者家屬和親人表示哀悼。

    社群媒體上的相關影片顯示，3台起重機在幾秒鐘內相繼倒下，顯示龍捲風威力之強。

