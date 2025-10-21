賽普勒斯野貓氾濫成災 100萬居民對100萬隻貓

一名婦女在賽普勒斯首都尼科西亞（Nicosia）的一個公園裡抱著一隻貓，周圍聚集了許多流浪貓。賽普勒斯正面臨嚴重的流浪貓問題，官員估計其數量已與百萬居民相當，形成「一貓對一人」的局面。（美聯社）

有「貓島」之稱的賽普勒斯，正面臨嚴重的流浪貓問題。官員估計，島上流浪貓的數量已與其百萬居民相當，形成「一貓對一人」的局面，現有的絕育計畫被批評為規模過小，無法有效控制貓隻的爆炸性增長。

根據美聯社報導，賽普勒斯議會環境委員會被告知，現有的絕育計畫每年僅能為約2000隻貓進行絕育，預算僅10萬歐元。環境專員狄奧多西（Antonia Theodosiou）表示：「這是一個好計畫，但需要擴大。」

為回應增加經費的呼籲，環境部長帕納約圖（Maria Panayiotou）於10月4日世界動物日宣布，政府將把貓隻絕育經費提高至每年30萬歐元。然而，議會環境委員會主席狄奧佩普圖（Charalambos Theopemptou）警告，光靠錢無法解決問題，「必須有一個計畫」。

「貓島」歷史悠久 獸醫協會提四年控制計畫

賽普勒斯有著悠久的愛貓歷史，傳說聖海倫（Saint Helen）在4世紀時，曾帶數船貓隻到島上對付蛇患。如今，貓隻已成為吸引遊客的一大特色。

獸醫協會主席埃帕米農達斯（Demetris Epaminondas）將貓隻數量爆炸歸因於不受控制的繁殖，以及民眾的善意餵養提高了幼貓存活率。他表示，若當局制定統一的絕育計畫，並讓私人診所更容易地提供免費絕育服務，賽普勒斯的貓隻數量可在四年內得到控制。其協會已提議開發一款智慧手機應用程式，讓任何人都能協助當局定位大型貓群聚集地。

動保組織貓咪警報（Cat Alert）負責人洛伊齊杜（Eleni Loizidou）表示，該組織最近從尼科西亞市中心捕捉397隻野貓的努力只是杯水車薪，但她仍相信「有解決方案」。

