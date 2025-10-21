為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    法國極右翼指責馬克宏政府 稱其應對羅浮宮竊案負責

    2025/10/21 10:23 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國巴黎羅浮宮19日發生皇室珠寶竊案。圖文民眾聚集在關閉的羅浮宮外。（法新社）

    法國巴黎羅浮宮19日發生皇室珠寶竊案。圖文民眾聚集在關閉的羅浮宮外。（法新社）

    法國巴黎羅浮宮19日發生皇室珠寶竊案，使法國總統馬克宏及其盟友遭極右翼譴責打擊犯罪不力，未能充分保護國家遺產。

    根據政客（Politico）報導，法國極右翼政黨國民聯盟前成員馬雷夏爾（Marion Maréchal）提議，取消馬克宏執政期間向法國高中生提供的200歐元文化代金券，並將這些資金用於保護法國國寶。

    馬雷夏爾稱法國成為世界的笑柄，並呼籲法國文化部長達蒂（Rachida Dati）要求羅浮宮館長和安保負責人辭職。

    國民聯盟高級官員唐吉（Jean-Philippe Tanguy）主張，法國政治和媒體體系對犯罪過於寬容的意識形態應對這起搶劫案「負責」。

    唐吉在社交媒體上指出，法國博物館（羅浮宮）就如法國歷史建築和教堂一樣，故意沒有達到與其所藏珍寶同等的安全標準。

    國民聯盟黨魁巴德拉（Jordan Bardella）稱這起事件是「恥辱」，並質問「國家的崩潰會走多遠？」

    截至20日，竊嫌仍逍遙法外，羅浮宮已連續第二天對公眾關閉。

    值得注意的是，安全問題長期以來一直是羅浮宮內部爭論的焦點。工會多次就其所謂的惡劣工作條件和安保人員人手不足發出警告。由於大眾旅遊推動遊客數量不斷增長，保全人員已多次罷工，最近1次是在6月。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播