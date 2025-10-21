法國極右翼指責馬克宏政府 稱其應對羅浮宮竊案負責

法國巴黎羅浮宮19日發生皇室珠寶竊案。圖文民眾聚集在關閉的羅浮宮外。（法新社）

法國巴黎羅浮宮19日發生皇室珠寶竊案，使法國總統馬克宏及其盟友遭極右翼譴責打擊犯罪不力，未能充分保護國家遺產。

根據政客（Politico）報導，法國極右翼政黨國民聯盟前成員馬雷夏爾（Marion Maréchal）提議，取消馬克宏執政期間向法國高中生提供的200歐元文化代金券，並將這些資金用於保護法國國寶。

馬雷夏爾稱法國成為世界的笑柄，並呼籲法國文化部長達蒂（Rachida Dati）要求羅浮宮館長和安保負責人辭職。

國民聯盟高級官員唐吉（Jean-Philippe Tanguy）主張，法國政治和媒體體系對犯罪過於寬容的意識形態應對這起搶劫案「負責」。

唐吉在社交媒體上指出，法國博物館（羅浮宮）就如法國歷史建築和教堂一樣，故意沒有達到與其所藏珍寶同等的安全標準。

國民聯盟黨魁巴德拉（Jordan Bardella）稱這起事件是「恥辱」，並質問「國家的崩潰會走多遠？」

截至20日，竊嫌仍逍遙法外，羅浮宮已連續第二天對公眾關閉。

值得注意的是，安全問題長期以來一直是羅浮宮內部爭論的焦點。工會多次就其所謂的惡劣工作條件和安保人員人手不足發出警告。由於大眾旅遊推動遊客數量不斷增長，保全人員已多次罷工，最近1次是在6月。

