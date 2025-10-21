男子計畫在亞特蘭大機場開槍被逮 車上起出突擊步槍與彈藥

亞特蘭大警局局長希爾鮑姆在記者會詳述警方逮捕卡格爾（右方螢幕）的相關細節。（美聯社）

美國喬治亞州亞特蘭大警方表示，20日在亞特蘭大機場逮捕了一名男子，先前該男子的家人曾向警方舉報，稱他計劃在機場開槍，警方後續在男子停在機場附近的皮卡車內發現了一支突擊步槍和彈藥。

根據《美聯社》報導，亞特蘭大警局局長希爾鮑姆（Darin Schierbaum）20日在記者會指出，住在喬治亞州卡特斯維爾（Cartersville）的49歲男子卡格爾（（Billy Joe Cagle）曾在社群媒體直播中敘述他要如何在亞特蘭大機場開槍的計畫。

請繼續往下閱讀...

後續卡特斯維爾當地警方接獲卡格爾家人的電話，家屬描述卡格爾在社群媒體上的「預告犯罪」行為，並表示卡格爾正前往機場，並透露卡格爾擁有一支突擊步槍。卡格爾在上午9點30分駕駛一輛皮卡車抵達航廈，他在進入機場後，走到美國運輸安全管理局（TSA）安檢處四處張望。

警方在接獲卡格爾家屬報案後，也收到由家屬提供的照片，在航廈內找到卡格爾後，經過盤查便隨即將他拘捕。希爾鮑姆指出，警方進入卡格爾的皮卡車後，發現了一支AR-15步槍和27發子彈。

亞特蘭大市長狄更斯（Andre Dickens）表示：「我們感謝上帝，避免了一場悲劇。」國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社群平台「X」發文表示：「我很慶幸此人在傷害任何人之前被執法部門拘留。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法