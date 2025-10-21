怪手開進白宮！川普強拆東廂蓋宴會廳 白宮反嗆批評者活在過去

挖土機已開始拆除白宮東廂的部分建築，部分屋頂與內部結構已被拆毀。（美聯社）

白宮東廂（East Wing）20日開始進行拆除工程，美國總統川普計畫在此興建一座耗資2億美元、面積達9萬平方英尺（約8361平方公尺）的大型宴會廳。CNN記者在現場目擊，挖土機已開始拆除東廂的部分建築，部分屋頂與內部結構已被拆毀。該計畫將由川普及其他私人捐助者出資。

這座全新的「國宴廳」將取代傳統上作為第一夫人辦公室的東廂空間，其規模將遠超現有設施。新宴會廳可容納多達650名賓客就座，是目前白宮最大活動空間東廳（East Room）容量的3倍以上。根據白宮提供的設計圖，宴會廳內部將充滿金色水晶吊燈、鍍金的科林斯式柱（Corinthian columns）與棋盤格大理石地板，其奢華風格引發外界廣泛關注。

川普對此工程抱持高度熱情，他宣稱這是白宮「150年來都想要的宴會廳」，並在社群媒體發文稱，東廂將全面現代化，「完工後將比以往更美」。此計畫實現了他長達15年來在白宮建造新活動空間的構想。

在近期一場與捐助者的晚宴上，川普更透露了他與官員的對話，他引述官員的說法稱，此項計畫「沒有任何分區限制」，因為「先生，這是白宮，您是美國總統，您可以為所欲為。」這番言論再次引發了關於總統權力界限的討論。

白宮反擊批評 稱建築需要現代化

面對外界對拆除歷史建築的質疑，白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在社群媒體上予以反擊。他分享了一張1950年代杜魯門政府時期白宮進行全面重建的照片，並表示：「施工一直是白宮演進的一部分。那些急於批評的失敗者需要停止小題大作，理解建築需要現代化。否則你們只是活在過去。」

