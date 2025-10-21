亞馬遜雲端服務全球大當機 才恢復4小時又出包 消費者持續抱怨

提供雲端運算服務的「亞馬遜網路服務公司」（Amazon Web Services，AWS）於台灣時間昨下午發生系統大當機，官方雖一度宣布恢復服務，但後續又再次出現當機，讓用戶持續抱怨無法正常使用相關服務。（歐新社）

提供雲端運算服務的「亞馬遜網路服務公司」（Amazon Web Services，AWS）於台灣時間昨下午發生系統大當機，受此影響多個網站及應用程式（App）也遇到問題，官方雖一度宣布恢復服務，但後續又再次出現當機，讓用戶持續抱怨無法正常使用相關服務，像是無法支付費用或是進行視訊通話等。外媒指此為去年CrowdStrike軟體更新引發慘重災情以來，最大的網路中斷事件。

綜合媒體報導，亞馬遜公司的雲端服務AWS於20日出現全球大當機，數據監控網站Downdetector統計指出，已收到650萬份問題回報，超過1千家公司、機構遇到問題。台灣時間昨傍晚官方雖一度宣布已基本解決相關問題，但相隔僅大約4小時又再次出現當機。

由於AWS服務支援的全球數千個應用程式、網站、網路服務及客戶資料存取，包含社群平台Snapchat，串流平台Disney+、Prime Video，以及Switch等網路服務均受影響，另外像是麥當勞、航空公司、銀行、加密貨幣交易所，以及英國政府等公司或機構的服務也受到影響，在網路上也持續有消費者抱怨無法正常使用相關功能或服務，像是無法正常使用數位錢包或是視訊通話。

外媒報導提到，這次AWS系統大當機，也是近5年來AWS位於維吉尼亞州北部的集群（稱為 US-EAST-1）第三次導致重大網路崩潰。外媒也指這也是去年CrowdStrike軟體更新，引發醫院、銀行和機場的技術系統癱瘓以來，最重大的網路中斷事件，這也凸顯了全球連網技術的脆弱性。

亞馬遜方面表示，儘管潛在問題已修復，但某些服務仍存在「重大錯誤」。

