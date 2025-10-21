為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    對抗中國管制！美國澳洲簽關鍵礦產協議 川普重申支持AUKUS

    2025/10/21 08:33 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普（右）和澳洲總理艾班尼斯（左）20日簽署了稀土礦物協議，旨在對抗中國的出口管制措施。（美聯社）

    美國總統川普（右）和澳洲總理艾班尼斯（左）20日簽署了稀土礦物協議，旨在對抗中國的出口管制措施。（美聯社）

    美國總統川普和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）20日簽署了稀土礦物協議，旨在對抗中國的出口管制措施；川普並在會晤中強調美澳正在密切合作，幫助澳洲獲得核子動力攻擊潛艦。

    《路透》報導，這是川普與艾班尼斯首度在白宮會晤，中國問題佔據了討論核心地位。川普本月稍早揚言對中國加徵關稅，強硬回應中國的稀土出口管制措施。

    川普20日公開支持美澳兩國於2021年簽署的澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議，允許澳洲在15年內獲得至少3艘美國維吉尼亞級潛艦（Virginia-class submarine），加強印太地區安全。

    與此同時，艾班尼斯和川普簽署了關於關鍵礦物和稀土的協議。川普稱該協議已在近月完成談判；艾班尼斯則表示，美澳兩國將在未來6個月內各自投入10億美元，推動共同計畫。

    艾班尼斯先前強調，澳洲擁有豐富的關鍵礦產，有助抗衡中國對全球供應鏈的控制。澳洲總理辦公室的協議副本顯示，兩國將為關鍵礦產設定最低價格，這是澳洲礦商長期尋求的保障措施。

    白宮發布的聲明補充稱，協議將針對價值530億美元的關鍵礦產，但並未透露礦產類型和地點等細節。川普20日對記者說：「約一年後，我們將擁有大量的關鍵礦物和稀土，以至於你不知道該如何處理它們。」

    美國地質調查局提供的數據指出，中國擁有全球最豐富的稀土儲量，且開採和加工技術也處於領先地位。川普和習近平下週將赴南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，兩人預計進行會面。

