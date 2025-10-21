為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國澳洲簽關鍵礦產協議　盼降低對中國稀土依賴

    2025/10/21 03:21 中央社

    美國總統川普今天表示，澳洲將獲得希冀的核子動力攻擊潛艦，並在白宮與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）簽署稀土礦物協議，設法降低對中國供應鏈的依賴。

    綜合法新社和路透社報導，川普政府6月曾表示，美方正在檢視澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議，確保符合「美國優先」（America First）政策。

    澳洲政府一直希望川普能支持美國前總統拜登2021年執政時期簽署的AUKUS協議，允許澳洲在15年內獲得至少3艘美國維吉尼亞級潛艦（Virginia-class submarine）。

    部分美國國內批評人士認為，美國維吉尼亞級潛艦產量不足，無法同時供應澳洲與美國海軍。

    川普今天在白宮內閣會議廳（Cabinet Room）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）並肩而坐，他告訴媒體：「我們著手為澳洲建造潛艦的進度真的相當順利。我們為此努力很久，現在啟動這個進程，而且進展得又快又好。」

    川普和艾班尼斯也簽署關於關鍵礦物和稀土的協議，這些資源對於推動全球經濟的科技產業至關重要。

    川普表示，這項協議談了4、5個月。協議完整內容尚未公布。川普和艾班尼斯表示，協議的一部分涉及礦產加工。艾班尼斯說，美澳兩國將在未來6個月內各自投入10億美元，推動共同計畫。

    艾班尼斯先前強調，澳洲擁有豐富的關鍵礦產，有助抗衡中國對全球供應鏈的控制。

    彭博（Bloomberg News）提到，澳洲的稀土儲量位居全球第4，澳洲一直試圖將自身定位為可替代中國的關鍵礦產供應來源。

    川普本月稍早揚言對中國加徵100%關稅，以回應中國升級稀土出口管制措施。不過川普今天堅稱，他現在預測與中國國家主席習近平在韓國會談時，美中將達成良好貿易協議。

    川普和習近平下週將赴韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，屆時兩人預計會面。

    川普今天告訴記者，他認為中國無意犯台，但也坦言預計與習近平會談時將談到台灣議題。1141021

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播