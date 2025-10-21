為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普稱中國無意犯台　計劃2026年初訪中

    2025/10/21 02:39 中央社

    美國總統川普今天被問到美國國防部先前評估中國尋求在2027年做好攻打台灣的準備，他對此表達懷疑並認為中國無意犯台，還說自己會在「明年初」訪中。

    法新社和彭博（Bloomberg News）等媒體報導，川普在白宮與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面時告訴記者：「我認為我們跟中國會沒問題。中國並不想這麼做。」

    川普在談到中國國家主席習近平對台灣的意圖時說道：「這不代表他不重視，因為很可能非常在意，但我沒看到發生什麼事。」

    川普並未明確表示會授權動用武力防衛台灣，但他聲稱中國清楚「美國目前是全球最強大的軍事力量」，「我們無論哪一方面都是最強，沒有人敢輕舉妄動。我完全不認為習主席會這麼做」。

    他還提到：「在涉及台灣及其他議題上，我認為我們會和睦相處。」

    川普和習近平本月底將赴韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，屆時兩人預計會面。

    川普指出，他的首要任務是跟中國達成「公平」貿易協議。至於是否會為了與習近平達成協議而犧牲美國對台灣的支持，川普則沒有正面回覆提問。

    他說道：「我想對中國好。我喜歡我和習主席的關係，我們關係很好。」

    川普今天還表示，他將於明年初訪問中國。

    川普告訴媒體：「我已獲邀到中國，會在明年初某個時候去，我們大致上安排好了。」1141021

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播