原來你還在？川普嗆澳洲前總理：我永遠都不會喜歡你

美國總統川普當著澳洲現任總理艾班尼斯的面，對澳洲駐美大使、前總理陸克文（見圖）表達強烈反感。（彭博檔案照）

美國總統川普20日在白宮內閣會議桌前，當著澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的面，對澳洲駐美大使、前總理陸克文（Kevin Rudd）表達強烈反感。

法新社報導，川普與高級幕僚當天與艾班尼斯舉行會談，會議整體氣氛友好，並確認潛艦協議的進展。

當1名記者問到他對陸克文過去批評他有何感想時，川普說：「也許他會想道歉。」

接著他轉向身旁的艾班尼斯，問道：「他在哪裡？他還在替你工作嗎？」

艾班尼斯露出一絲尷尬的笑容，然後指向坐在他們正對面的陸克文。

陸克文開口解釋：「那是在我擔任這個職務之前的事了，總統先生。」

川普打斷他說：「我也不喜歡你。我真的不喜歡，而且我可能永遠都不會喜歡你。」

2國官員隨後傳出笑聲，另外1名記者趕緊改換新問題以化解尷尬。

陸克文是艾班尼斯領導的工黨前總理，他在川普卸任後，曾多次在社群媒體上猛烈批評川普。

陸克文當時聲稱，川普是「史上最具破壞性的總統」、「背叛西方的叛徒」，還說他「把美國與民主一起拖進泥沼」，此言是針對2020年大選落敗後，其支持者衝入美國國會大廈的事件。

在去年確定川普重返白宮後，陸克文便刪除相關言論。

這位澳洲前總理精通中文、曾任外交官，在美國前總統拜登任內被任命為澳洲駐美大使至今。澳洲當時希望借助他對中國的瞭解，能強化在華府的影響力。

川普去年在競選期間接受英國極右派「英國改革黨」黨魁法拉吉（Nigel Farage）訪問時，指稱陸克文「刻薄可惡」（nasty），並預言他當不了多久大使。

