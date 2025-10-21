為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    原來你還在？川普嗆澳洲前總理：我永遠都不會喜歡你

    2025/10/21 06:25 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普當著澳洲現任總理艾班尼斯的面，對澳洲駐美大使、前總理陸克文（見圖）表達強烈反感。（彭博檔案照）

    美國總統川普當著澳洲現任總理艾班尼斯的面，對澳洲駐美大使、前總理陸克文（見圖）表達強烈反感。（彭博檔案照）

    美國總統川普20日在白宮內閣會議桌前，當著澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的面，對澳洲駐美大使、前總理陸克文（Kevin Rudd）表達強烈反感。

    法新社報導，川普與高級幕僚當天與艾班尼斯舉行會談，會議整體氣氛友好，並確認潛艦協議的進展。

    當1名記者問到他對陸克文過去批評他有何感想時，川普說：「也許他會想道歉。」

    接著他轉向身旁的艾班尼斯，問道：「他在哪裡？他還在替你工作嗎？」

    艾班尼斯露出一絲尷尬的笑容，然後指向坐在他們正對面的陸克文。

    陸克文開口解釋：「那是在我擔任這個職務之前的事了，總統先生。」

    川普打斷他說：「我也不喜歡你。我真的不喜歡，而且我可能永遠都不會喜歡你。」

    2國官員隨後傳出笑聲，另外1名記者趕緊改換新問題以化解尷尬。

    陸克文是艾班尼斯領導的工黨前總理，他在川普卸任後，曾多次在社群媒體上猛烈批評川普。

    陸克文當時聲稱，川普是「史上最具破壞性的總統」、「背叛西方的叛徒」，還說他「把美國與民主一起拖進泥沼」，此言是針對2020年大選落敗後，其支持者衝入美國國會大廈的事件。

    在去年確定川普重返白宮後，陸克文便刪除相關言論。

    這位澳洲前總理精通中文、曾任外交官，在美國前總統拜登任內被任命為澳洲駐美大使至今。澳洲當時希望借助他對中國的瞭解，能強化在華府的影響力。

    川普去年在競選期間接受英國極右派「英國改革黨」黨魁法拉吉（Nigel Farage）訪問時，指稱陸克文「刻薄可惡」（nasty），並預言他當不了多久大使。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播